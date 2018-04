Barbara d’Urso domani entra nella casa del Grande Fratello | l’annuncio

“Ilary è furiosa”. Gf Nip : guerra aperta con la D’Urso. Tra le due conduttrici è scoppiato il caos e la Blasi non sta di certo a guardare : “Quel gesto di Barbara è gravissimo” : Il Grande Fratello Nip è alle porte. Dopo un periodo di pausa, grazie anche al successo delle due stagioni Vip, il reality è prono a tornare nelle case degli italiani. La conduttrice, ormai si sa, sarà Barbara D’Urso che sta vivendo un periodo decisamente fortunato. Ora però qualcosa sta andando storto, o meglio qualcosa sta creando dei dissapori non da poco. Infatti Carmelita con il suo classico stile esuberante sta mettendo tutte le ...

Domenica Live : Diego Armando Jr è padre! L’annuncio di Barbara d’Urso : Barbara d’Urso annuncia la nascita del figlio di Diego Armando Maradona Jr! Barbara d’Urso non è oggi in diretta con la sua Domenica Live, ma ha comunque voluto annunciare sui social la nascita del figlio di Diego Armando Maradona Jr, da anni ormai uno dei suoi ospiti fissi. La conduttrice napoletana ha caricato pochissimi minuti fa una foto sul suo profilo Instagram in cui è apparsa insieme al figlio del campione di calcio e a sua ...

Domenica Live Rewind/ Anticipazioni : Barbara d’Urso in ferie per Pasqua - vincerà lo stesso contro la Parodi? : Domenica Live Rewind, Anticipazioni dell'a aprile: Barbara d’Urso in ferie per Pasqua, vincerà lo stesso la gara degli ascolti TV contro la rivale Cristina Parodi?(Pubblicato il Sun, 01 Apr 2018 09:45:00 GMT)

Un ex tronista contro Barbara d’Urso - le dure accuse! : Amedeo Barbato, ex tronista di Uomini e Donne, si è scagliato contro Barbara D’Urso sui suoi social. Ecco le dure parole: “Vorrei spendere 2 parole su Pomeriggio 5. E più di 2 parole sulla presentatrice del programma , la temibile Barbara D’Urso. Penso che non bisogna essere dei grandi pensatori per capire che pomeriggio 5 è la più grande discarica televisiva attualmente in onda in italia. Dove si radunano personaggi falliti dello ...

Cristina Parodi - frecciatina per la "rivale" Barbara d’Urso : E’ già successo che Cristina Parodi abbia espresso il suo parere sulle differenze abissali tra il suo modo di fare tv a Domenica In e quello della diretta concorrente Barbara d&rsquo...

Cristina Parodi lancia una frecciata a Barbara d’Urso e Domenica Live : Barbara d’Urso e Domenica Live criticate da Cristina Parodi Cristina Parodi è stata intervistata dal sito Io donna, in cui ha parlato della sua Domenica In e lanciato una frecciata al veleno a Barbara d’Urso e Domenica Live. La conduttrice del talk Domenicale di Rai 1 ha ammesso che il suo programma all’inizio può aver un po’ sofferto, forse perchè lei e il suo team erano confusi, forse perchè la scaletta era costruita ...

The Voice Francesco Renga frecciatina a Barbara D’Urso : Durante la puntata andata in onda di “The Voice Italy” il giudice Francesco Renga lancia una frecciatina a Barbara D’Urso. Durante le “blind audition” il vocal coach, Al Bano Carrisi, è rimasto folgorato dall’esibizione di una giovane artista Cinzia Carreri, ha talmente impressionato Al Bano che lui per convincerla ad entrare nel suo team si è addirittura inginocchiato. La scena ha divertito molto Francesco Renga, che ne ha approfittato per ...

“Anche loro nel cast”. Grande Fratello - è caos ancora prima dell’inizio. E il nuovo reality di Barbara d’Urso è già travolto dalle polemiche per ‘quei’ nomi : “Ragazziiii!”. La sentite quella vocina? Il Grande Fratello di Barbara D’Urso sta tornando. Sì, a distanza di 15 anni dall’ultima volta su quel palco, Carmelita è di nuovo la conduttrice del reality di Canale 5 che partirà non appena calato il sipario sull’Isola dei Famosi. Segnate questa data: 23 aprile. Tra pochissimo, dunque, dopo la fortunatissima seconda edizione del GF Vip di Ilary Blasi, si torna alle ...

Schiaffo (e bidone) a Barbara d’Urso : il vip si dà malato - ma poi… Che figuraccia! E invece ecco dove si presenta ‘sanissimo’. Ma Carmelita non si frega : aveva già capito tutto : “Cara Barbara, la dottoressa che mi ha visitato ieri ha riscontrato un peggioramento delle mie condizioni, e ha ordinato di ridurre drasticamente ogni forma di stress fisico e psichico. Mi dispiace di non poter accettare il tuo invito, ma sono certo che capirai. La cosa più importante per me è tornare a stare bene”. Così, con queste parole poi lette in puntata, il vip ha ‘scaricato’ Barbara D’Urso, che ...

The Voice : Renga fa una battuta su Al Bano e Barbara D’Urso : Francesco Renga a The Voice ironizza su Al Bano e Barbara D’Urso A The Voice, il programma in onda su Rai due che ha come obiettivo quello di sfornare grandi talenti canori, a volte diventa anche teatro di spettacolo e divertimento. Sono molte le volte in cui i giudici, stuzzicandosi a vicenda, offrono al pubblico grandi occasioni di ilarità e simpatia. Nella puntata ora in onda di The Voice, durante le “Blind Auditions”, la fase in cui i ...

Grande Fratello con Barbara d’Urso : nel cast tre fidanzati famosi : Grande Fratello concorrenti: nel cast tre fidanzati di showgirl famose Continuano ad uscire le indiscrezioni sul cast del Grande Fratello con Barbara d’Urso. A quanto pare i concorrenti non saranno degli emeriti sconosciuti. Ci saranno degli ex gieffini e pure diversi web influencer. Ma non mancheranno personaggi famosi per le loro storie d’amore. Secondo quanto […] L'articolo Grande Fratello con Barbara d’Urso: nel cast ...

Annalisa Minetti è diventata mamma : gli auguri di Barbara d’Urso : Barbara d’Urso e gli auguri per Annalisa Minetti che è diventata mamma Annalisa Minetti è finalmente diventata mamma, dopo che si era mostrata al cospetto di Barbara d’Urso qualche settimana fa a Domenica Live con il pancione. Proprio in quell’occasione la cantante aveva svelato che il magico momento stava per arrivare e poche ore fa la Minetti ha messo alla luce la sua bellissima bambina, nata dalla relazione con il ...

Barbara d’Urso chiama Serena Garitta al Grande Fratello : Grande Fratello 2018: Barbara d’Urso arruola Serena Garitta La nuova edizione del Grande Fratello versione Nip condotto da Barbara d’Urso è sempre più vicina, e proprio in questi giorni stanno uscendo le prime indiscrezioni a riguardo. Il settimanale Oggi ha lanciato una notizia veramente interessante. Secondo la rivista di gossip la conduttrice di Pomeriggio 5 avrebbe chiamato al suo cospetto Serena Garitta, vincitrice del reality ...

Grande Fratello 2018 : Barbara d’Urso recluta Serena Garitta : Serena Garitta nel cast del Grande Fratello Nip 2018: Barbara d’Urso la vuole nel cast… ma non come concorrente Mancano veramente poche settimane all’inizio del Grande Fratello Nip. A condurre il reality, come molti già sanno, sarà Barbara d’Urso che, dopo Pomeriggio 5 e Domenica Live, si aggiudica anche la prima serata di Canale 5. […] L'articolo Grande Fratello 2018: Barbara d’Urso recluta Serena Garitta ...