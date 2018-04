Bambina di 6 anni cade nel vano motore del motoscafo e muore : COMO - Una Bambina di sei anni è morta per le ferite riportate in un incidente avvenuto, questa mattina attorno alle 10.30, a bordo di un motoscafo nei pressi di Lezzeno, sul lago di Como....

Lago di Como - Bambina di 6 anni scivola nel vano motore del motoscafo e muore : È scivolata nel vano motore e ha sbattuto violentamente la testa. Così una bambina di 6 anni è morta a bordo del motoscafo del nonno sul Lago di Como, nei pressi di Lezzeno. Soccorsa dall’elicottero del 118, è stata trasferita d’urgenza all’ospedale di Brescia dove è deceduta nel primo pomeriggio. L’incidente è avvenuto questa mattina attorno alle 10.30 e, secondo quanto ricostruito dai carabinieri, la bimba sarebbe scivolata ...

Sospettano abbia stuprato una Bambina di 8 anni - viene ucciso dalla folla inferocita : L'uomo, di 25 anni, sospettato di aver stuprato una bambina di 8 anni, è stato tirato fuori da casa e linciato da una folla di circa 50 persone ed è morto a causa delle gravi ferite riportate.Continua a leggere

“Mamma - mi fa male l’orecchio”. 9 anni di lamentele e misteri per una Bambina sempre più disperata. Poi - all’improvviso - la scoperta (assurda) dietro quel fastidio che continuava a perseguitarla : Una vera e propria tortura quella che una bambina è stata costretta a subire per la bellezza di nove anni, per la precisione da quando ne aveva due, lamentando un continuo fastidio all’orecchio che però i medici puntualmente non riusciva ad alleviare. La causa del problema? Soltanto del cerume che si era accumulato, secondo gli specialisti che l’avevano di volta in volta visitata e rispedita a casa, incapaci di spiegarsi il ...

Arezzo - “Bambina di 10 anni abusata da minori : erano tutti ospiti della stessa comunità educativa” : Alcuni ragazzi tutti minorenni, tra i 15 e i 16 anni, sono accusati di aver abusato di una bambina di 10 anni, come loro ospite di una comunità educativa di Arezzo. Sulla vicenda indaga il procuratore del tribunale dei minori di Firenze Francesco Sangermano che ha aperto un fascicolo dopo la segnalazione arrivata dai vigili urbani del paese. I ragazzi sarebbero già stati individuati ma ancora non sono chiari i motivi che li avrebbero spinti a ...

Bambina violentata da ragazzi di 15 anni in una comunità educativa : La polizia municipale di Arezzo ha proceduto a perquisire una comunità educativa di Vitiano , Arezzo, nell'ambito di un procedimento penale a carico di minorenni, al fine di poter acquisire ulteriori ...

Un’infermiera è indagata per la morte per malaria - nel settembre 2017 - di una Bambina di quattro anni : La Procura di Trento ha chiuso l’inchiesta relativa alla morte per malaria di una bambina di quattro anni, lo scorso settembre. Al termine dell’inchiesta risulta indagata una sola persona: un’infermiera del reparto di pediatria dell’ospedale di Trento. Ansa ha scritto che The post Un’infermiera è indagata per la morte per malaria, nel settembre 2017, di una bambina di quattro anni appeared first on Il Post.

“Non striscia più… guardala”. La tragedia di Alanna. È una Bambina dolcissima e sta per compiere due anni - ma qualcosa va terribilmente storto. I genitori in preda al panico la portano al pronto soccorso e fanno la peggiore scoperta della loro vita : “Un destino maledetto e ingrato” : Stavano per festeggiare il compleanno della loro bambina. Di lì a qualche giorno avrebbe compiuto due anni e in casa c’era un gran da fare. Tutti erano i fibrillazione per organizzare una festicciola con i fiocchi, ma purtroppo quel momento così felice si è trasformato in un’orrenda tragedia e la vita della famiglia O’Shaughnessy di Auckland (Australia) non è più stata la stessa. Alanna era una bambina dolcissima bella ...

Morta Giada Perini - la "Bambina piuma" aveva 12 anni e pesava 7 kg : CHIOGGIA - aveva compiuto 12 anni il 7 ottobre scorso la piccola Giada Perini, che è mancata nella mattinata di ieri. Un ?angelo? che era stato in qualche modo adottato da tutti,...