Baffi | quattro stili intramontabili

(Di lunedì 2 aprile 2018) Questo articolo è tratto dal supplemento Uomo di Vanity Fair n. 13 in edicola da mercoledì 28 marzo MANUBRIO Come farlo – Con rasoi elettrici sottili che seguono il perimetro del labbro. L’arricciatura si ottiene con la cera a tenuta forte. È perfetto per chi ama sperimentare: oltre alle classiche punte all’insù, si possono dare nuove forme. La manutenzione richiede impegno: bisogna pettinare e modellare ogni giorno. A chi sta bene – Al viso lungo per dare più armonia, ai visi rotondi solo se accostati da una barba leggera per dare profondità. Dove farlo – Dal Barbiere, S. Zevio (VR). dalbarbiere.it. Facilità di esecuzione Celeb – Giuseppe Garibaldi, Tom Hardy, Chef Rubio, Jake Gyllenhaal. MAGNUM, P.I. Come farlo – È un baffo pieno, sexy. Con un trimmer, forbici e un piccolo pettine, viene regolato a tutta lunghezza a partire dalla base del naso fino al ...