Baby pensionata a 29 anni | ha già riscosso 200 mila euro | l' indignazione del web

: Ricordate che il 6 aprile c'è la scadenza dello spesometro . - linoricchiuti : Ricordate che il 6 aprile c'è la scadenza dello spesometro . - NOSTATO : Per giorni ho letto questa notizia, tratta dal Corriere del Veneto: 'E’ friulana la baby-pensionata record: ha moll… - acur69 : Baby pensionata a soli 29 anni, la percepisce da 35 anni: shock sulle baby pensioni -

(Di lunedì 2 aprile 2018) Sta facendo il giro del web la storia dellaa 29, suscitando l’di chi vede sempre più allontanarsi il traguardo dell’agognata pensione, nonostante le ultime, timide aperture sulle pensioni anticipate. Il caso in questione è stato raccontato dal Corriere Veneto nei giorni scorsi e vede protagonista una collaboratrice scolastica friulana che ha avuto la fortuna, sfruttando le regole allora in vigore, di andare in pensione a 29con soli 14e sei mesi di contributi. Unapensione VIDEO che le ha permesso di riscuotere, in 35di erogazioni da parte dell’#Inps, un totale di oltre 200. In pensione a 29, il caso dellafriulana Sono oltre 530gli italiani che, secondo gli ultimi dati diffusi dall’Inps attraverso il suo Osservatorio sulle pensioni, rientrano nella categoria deipensionati che ...