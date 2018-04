Auto esce di strada e si schianta contro un albero

Il pesce d'aprile Autoironico di Elon Musk : Lo scorso marzo è stato un periodo nerissimo per le azioni di Tesla , che in un mese hanno bruciato il 22% del loro valore, cedendo il 12% solo nei due giorni successivi all' incidente mortale che ha ...

Incidente a Carpiano - Auto esce di strada e si ribalta : grave un 35enne/ FOTO : Milano, 1 aprile 2018 - grave i ncidente stradale, alle 7.20 della mattina di Pasqua, sulla Sp Melegnano/Binasco, all'altezza di Carpiano, nel Milanese. Un' auto, forse rubata, è uscita di strada e si ...

Esce di strada con l'Auto a Bagnolo Piemonte : 31enne in ospedale in codice giallo : Incidente stradale, intorno alle 5.30 di questa mattina , 1 aprile, , in via Cavour a Bagnolo Piemonte, lungo la strada provinciale 27. Una ragazza di 31 anni è uscita di strada mentre si trovava alla ...

Gubbio - violento incidente tra due Auto : donna di 102 anni ne esce quasi illesa : Almeno tre gli incidenti stradali nel pomeriggio nella zona di Perugia: in uno scontro tra Padule e Spada, lungo la variante che arriva a Gubbio, una anziana signora classe 1916 ha riportato fratture ma non è in pericolo di vita. Ferito anche un 38enne.Continua a leggere

Figliomeni-Rollero : cimitero Auto abbandonate cresce. Decoro urbano in pericolo : Roma – Figliomeni-Rollero: cimitero auto abbandonate a Roma sempre in crescita Roma – Di seguito il comunicato congiunto tra Francesco Figliomeni di FdI, consigliere di... L'articolo Figliomeni-Rollero: cimitero auto abbandonate cresce. Decoro urbano in pericolo proviene da Roma Daily News.

Esce di strada con l'Auto a Faedis : grave una 21enne : Un'auto è uscita di strada finendo ruote all'aria, questa mattina, poco dopo le 8. La conducente, una ragazza di 21 anni, è rimasta ferita ma non sarebbe in pericolo di vita. L'incidente è avvenuto ...

GPL - cresce in Italia mercato delle Auto green a gas. Assogasliquidi : 'Vantaggi per ambiente e costi gestione' : ROMA - Nel 2017 il consumo di Gas di Petrolio Liquefatto , più noto come GPL, in Italia ha raggiunto i 3,4 milioni di tonnellate, di cui 1,7 per autotrazione, valori in linea con il 2016. Sono...

Rc Auto - le tariffe tornano a crescere : stangato il sud : Teleborsa, - Ancora brutte notizie per gli automobilisti. Continuano a salire le tariffe Rc auto in Italia . Lo denuncia il Codacons, sulla base di uno studio elaborato sulla base degli ultimi dati ...

Rc Auto - le tariffe tornano a crescere : stangato il sud - il costo medio città per città : Nuovo impennata delle tariffe Rc auto. Lo denuncia il Codacons che diffonde uno studio elaborato sulla base degli ultimi dati Ivass. Dal rapporto emerge che assicurare un’auto in Italia costa mediamente 420 euro, in...

Schianto all'alba : Auto esce di strada e finisce contro un albero - grave un ragazzo : Spaventoso incidente all'alba di domenica a Castenedolo: un'auto fuori controllo si è schiantata contro un albero che costeggia la strada. Tutto è accaduto intorno alle 6.30 lungo via Monte Grappa. ...

Attraversa l'Autostrada e viene investita : tragica fine per una donna residente a Crescentino : Una tragica imprudenza è costata la vita a una donna residente a Crescentino, Marharit Olha, 47 anni, di origine ucraina. La donna, che avrebbe avrebbe dovuto imbarcarsi su un volo a Orio al Serio, è ...

Mercato smartphone come Auto - cresce l'usato : entro il prossimo anno si allunghera' a 33 mesi , quasi tre anni, dai 23 mesi del 2014 3 marzo 2018 Diventa fan di Tiscali su Facebook