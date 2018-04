Aumento 8 6% delle rimodulazioni Wind confermato | verifica situazione personale

Quanto pesa il rischio di Aumento dell’Iva sulla spesa delle famiglie : L’aumento automatico dell’Iva potrebbe costare, in media, 317 euro in più alle famiglie italiane nel 2019. Con un carico più pesante sui single e sulle coppie senza figli e – a livello territoriale – sui residenti nelle regioni del Nord e del Centro...

Aumento di capitale : Anima Holding rettifica il prezzo delle azioni : Teleborsa, - Anima Holding rettifica il prezzo dei titoli, a seguito dell'Aumento di capitale che partirà lunedì 26 marzo. Sui prezzi, sotto riportati, è stato applicato un fattore di rettifica pari a ...

Bollette telefoniche - l'Aumento delle tariffe costerebbe agli utenti 2 miliardi di euro : Quanto costerebbe agli utenti italiani l’aumento delle tariffe dell’8,6% deciso dalle compagnie telefoniche e sospeso ieri dall’Antitrust? Circa due miliardi di euro all'anno, secondo le stime...

Allarme delle Accademie scientifiche europee sull'Aumento degli eventi climatici estremi. I Governi intervengano con urgenza : Questo post è a cura del dott. Bruno Carli, socio della Classe di Scienze Fisiche, Matematiche e Naturali dell'Accademia dei Lincei e rappresentante italiano nel Panel Ambiente di Easac (European Academies Science Advisory Council).Easac ha pubblicato un aggiornamento del rapporto sugli eventi estremi che colpiscono l'Europa. Easac è l'associazione delle Accademie europee che fornisce alla politica informazione indipendente su temi ...

UE - boom di brevetti nel 2017. Italia al top tra i 28 per Aumento delle richieste : Torna la voglia di innovazione in Europa e l'Italia non resta a guardare. Secondo l'ultimo rapporto pubblicato dall' Ufficio europeo dei brevetti , European Patent Office, o EPO, nel 2017 sono ...

Assegnazione gratuita warrant e Aumento di capitale : Prismi rettifica il prezzo delle azioni : Teleborsa, - Prismi rettifica il prezzo delle azioni a seguito dell'aumento di capitale e dell'Assegnazione gratuita di warrant, che verranno accreditati lunedì 5 marzo. Sui prezzi del titolo, sotto ...

Fare il bagno in mare è associato ad un Aumento delle malattie - secondo una nuova ricerca : Le persone che nuotano, fanno il bagno o praticano sport acquatici in mare hanno molta più probabilità di avere disturbi gastrici, mal d’orecchi e altri tipi di malattie rispetto alle persone che non fanno niente di tutto questo. Questo è il risultato di un’analisi su larga scala condotta dall’University of Exeter (Regno Unito): è la prima analisi sistematica che analizza se trascorrere del tempo in mare sia associato ad un rischio maggiore di ...

Maltempo Prato : in Aumento il livello delle acque dei fiumi Ombrone e Bisenzio : A causa della pioggia di queste ore e del rialzo delle temperature che ha provocato lo scioglimento della neve, nella tarda serata di oggi è previsto l’innalzamento del livello delle acque dei fiumi Ombrone e Bisenzio. Al momento i fiumi si trovano sotto il limite di guardia, ma la Protezione civile continua a monitorare la situazione in quanto si prevede una crescita rapida, oltre al fatto che l’Arno ha già superato il primo limite ...

F1 - Test Barcellona 2018 – La Pirelli assicura : “Aumento delle performance con le nuove gomme” : I primi quattro giorni di Test F1 a Barcellona non sono andati come i team speravano. Freddo, pioggia battente e neve l’hanno fatta da protagonisti. Si è girato a singhiozzo ma quanto è bastato per fare le prime valutazioni. Analisi che comprendono le nuove gomme 2018 fornite dalla Pirelli. Il responsabile del reparto corse dell’azienda italiana Mario Isola ne ha parlato a La Gazzetta dello Sport. “Le condizioni meteo non sono ...

Riforma pensioni/ Anche la Lega vuole l'Aumento delle minime (ultime notizie) : Riforma pensioni, ultimissime. Anche la Lega vuole l'aumento delle minime. Tutte le novità e le news sui principali temi previdenziali di oggi, 1 marzo(Pubblicato il Thu, 01 Mar 2018 09:19:00 GMT)

La morsa del gelo siberiano allenta la presa - da giovedì Aumento delle temperature. Al Sud prime prove di Primavera : Gli italiani stanno ancora patendo le gelide sferzate del gelo siberiano ma da ovest, già da giovedì, arrivano i primi timidi accenni di miglioramento. delle correnti sempre più miti determineranno un ...

I NUMERI/ I segnali di Aumento delle opportunità di lavoro : Un segnale positivo dell’andamento del mercato del lavoro è venuto dalla pubblicazione da parte dell’Istat del tasso dei posti vacanti. MASSIMO FERLINI(Pubblicato il Fri, 23 Feb 2018 06:07:00 GMT)SINDACATI E POLITICA/ La crisi della rappresentanza e la chimica 5.0, di G. SabellaOLTRE L'EMBRACO/ I lavoratori a rischio negli stabilimenti italiani, di G. Palmerini