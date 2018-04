Atteso rientro atmosfera navetta cinese

: RT @GeopoliticalCen: Rientro in atmosfera per la stazione spaziale Tiangong-1 atteso per domani alle ore 13:30 ora italiana. La previsione… - Pie_Piga : RT @GeopoliticalCen: Rientro in atmosfera per la stazione spaziale Tiangong-1 atteso per domani alle ore 13:30 ora italiana. La previsione… - 12qbert : RT @GeopoliticalCen: Rientro in atmosfera per la stazione spaziale Tiangong-1 atteso per domani alle ore 13:30 ora italiana. La previsione… - toshtosh72 : RT @GeopoliticalCen: Rientro in atmosfera per la stazione spaziale Tiangong-1 atteso per domani alle ore 13:30 ora italiana. La previsione… -

Ancora un rischio minimo per Lampedusa, per l'Agenzia spaziale italiana, per ilsulla Terra della stazione spazialeTiangong 1 fuori controllo da due anni. Ilpotrebbe avvenire in qualsiasi momento, da adesso fino alle 4:48 italiane, secondo quanto rende noto il Joint Space Operations Center (JSpOC) del Comando strategico degli Stati Uniti.(Di lunedì 2 aprile 2018)