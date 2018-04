Atalanta | domani recupero contro la Samp Gasperini | “fare tabelle non serve”

calcioweb.eu

(Di lunedì 2 aprile 2018) L’si appresta a ospitare ladoria nelcasalingo di martedì dell’ottava giornata con tre punti di vantaggio e il settimo posto in solitario: “Quella di Giampaolo è una squadra che ha dimostrato di avere valori importanti per quasi tutto il campionato – osserva l’allenatore Gian Piero-. Anche col Chievo ha disputato un primo tempo molto buono prima della rimonta. Non sarà come l’Udinese che non aveva obiettivi”. A quota 50, tre punti più sopra, il Milan e la sesta posizione, che vorrebbe dire Europa League senza passare dai preliminari: “Mi pare che i rossoneri abbiano molte partite in casa, ma noi pensiamo soprattutto a consolidare il posto che occupiamo da soli dopo tanto tempo – chiude-. Certo, il derby di Milano a nove giornate dalla fine ha un altro peso. A marzo-aprile comincia un altro ...