Arriva la risposta cinese ai dazi Usa Pechino tassa 128 prodotti americani

Nintendo : Arriva la risposta sulle dock non ufficiali di Switch che rendono la console inutilizzabile dopo l'update 5.0.0 : Come probabilmente saprete, in seguito alla pubblicazione dell'aggiornamento 5.0.0 di Nintendo Switch le dock di terze parti hanno iniziato a rendere la console inutilizzabile, ora la compagnia fa giungere una risposta sulla vicenda attraverso una dichiarazione ufficiale riportata da Kotaku:"I prodotti e gli accessori privi di licenza ufficiale Nintendo non rispettano i nostri standard qualitativi. Questi potrebbero quindi non essere pienamente ...

L'Inter vuole riscattare Rafinha - Arriva la sorprendente risposta del Barcellona Video : Uno dei giocatori che maggiormente ha acceso la luce all'#Inter nelle ultime partite è sicuramente il fantasista brasiliano, #Rafinha Alcantara. Il giocatore ha esordito dal primo minuto contro il Benevento ed è stato riproposto anche contro il Napoli e contro la Sampdoria dall'inizio, dimostrando di aver completamente superato il problema al ginocchio, che lo aveva tenuto lontano dai campi di gioco per un anno. Non è un caso che il suo impiego ...

Dalle piante Arriva la risposta sull'efficacia trattamenti omeopatici : Pertanto, quelli che la scienza ufficiale ritiene essere solo un effetto placebo, hanno però sulle piante effetti significativi e riproducibili'. Prossimo passo, uno studio sulle cellule umane. 'E' ...

Si potrà giocare Fortnite in cross-play tra PS4 e Xbox One? Arriva la risposta : Epic vuole chiaramente che tutti, ma proprio tutti, giochino a Fortnite. Lo ha fatto capire dopo aver annunciato l'arrivo del gioco anche su piattaforme mobile, quindi su Android e su iOS. Da quel momento si è aperta la possibilità del cross-play, cioè il gioco inter-piattaforma: utenti PC che giocano insieme a quelli iOS, ad esempio, o quelli Mac che giocano a Fortnite con quelli su Android. Inizialmente in questo annuncio l'unica piattaforma ...

Microtransazioni in God of War? Arriva la risposta di Cory Barlog : Nella giornata di ieri sono Arrivate importanti notizie riguardo l'attesissimo God of War: innanzitutto è stata svelata una splendida PS4 Pro in edizione limitata, ma sono circolate anche voci su possibili Microtransazioni presenti nel titolo. I fan, ovviamente preoccupati per le indiscrezioni, hanno immediatamente chiesto delucidazioni in merito e il director, Cory Barlog, ha fornito subito una risposta.Come segnala Gamingbolt, Barlog ha ...

“Ti sei rifatto - dicci la verità!”. Attacco frontale ad Alex di Uomini e Donne. Le ultime foto apparse sui social hanno destabilizzato i fan che non si sono di certo fatti sfuggire quel dettaglio. La sua risposta - però - è Arrivata subito e ha detto tutto : L’ex tronista del Trono Gay Alex Migliorni ha voluto rispondere a chi, sui social, lo avrebbe accusato di essere ricorso segretamente alla chirurgia estetica. Alex è rifatto? In molti se lo sono chiesto. Ad insospettire gli utenti, di fatto, sarebbero state le labbra di Alex, sembrate a questi ultimi un po’ più gonfie del solito. Una volta tirato in ballo l’ex protagonista di Uomini e Donne ha allora messo in pubblica piazza la verità, ...

Censura nella modalità Discovery Tour di Assassin's Creed Origins : Arriva la risposta di Ubisoft : nella giornata di ieri vi avevamo riportato la notizia della Censura presente nella modalità Discovery Tour by Assassin's Creed: Ancient Egypt, presente all'interno di Assassin's Creed Origins.Nello specifico, le nudità artistiche sono state nascoste (con delle conchiglie) e quindi non sono visibili agli utenti nel corso dell'esplorazione del mondo storico di Origins.In seguito alle varie ipotesi e supposizioni sulla possibile motivazione che ha ...

"Sylvester Stallone è morto" - la news invade il web : poi Arriva la risposta : "Sylvester Stallone è morto questa mattina presto dopo una battaglia con il cancro alla prostata", la news invade il web: poi arriva la risposta. "Per favore, ignorate...

Corteo antifascista a Napoli - Arriva la risposta a Casapound. Blitz davanti alla sede del Pd : «Pensavano di spaventarci, oggi abbiamo risposto subito». Lo dicono i manifestanti che si sono riuniti dopo un?assemblea pubblica di due ore a palazzo Giusso, negli spazi...

Bagni lo spazzolino prima o dopo aver messo il dentifricio? Il metodo giusto. Il dilemma di come lavarsi i denti fa impazzire il web. Poi Arriva la risposta degli esperti (che è molto diversa da quel che ci aspettavamo) : Quando vi lavate i denti, lo spazzolino lo bagnate prima di metterci il dentifricio oppure dopo? Non ridete, potrà sembrare un quesito sciocco ma non lo è affatto. Tanto che anche la BBC ha deciso di occuparsene. Sul lavarsi i denti almeno due volte al giorno siamo tutti d’accordo, ma come vanno lavati? E soprattutto quando va bagnato lo spazzolino? prima di leggere la risposta “giusta” rispondete. Ecco, ora potete sapere se fate bene o se ...

'Perché le donne hanno sempre le mani fredde?'. La risposta finalmente è Arrivata : mani fredde cuore caldo, dice il detto. Al proverbio ora replica la scienza: mani fredde poca massa muscolare, caratteristica che accomuna le donne e i bambini. A spiegare il brivido che spesso percorre gli uomini quando sfiorano le estremità femminili è una ricerca ...

Promozione Wind per Carnevale : Arriva puntuale la risposta a Vodafone : Wind ha dato il via in queste ore alla sua personalissima Promozione di Carnevale, rispondendo all'iniziativa di Vodafone, che ha invece volto il suo sguardo a San Valentino, approfittando dell'ormai rodata iniziativa dell'Happy Friday (oggi, venerdì 9 febbraio, potrete attivare un pacchetto di 4 GB gratuiti, da poter sfruttare nell'arco di tutta la settimana a seguire, come vi abbiamo raccontato qui). Per quanto riguarda Wind, l'omaggio ...