Arriva al cinema il documentario su Maria Callas

Per i clienti Premium Arriva Sky Uno Murdoch avrà il cinema del Biscione : Paolo Giordano Una rivoluzione negli equilibri tv. Ma anche una pacchia per tanti abbonati. Dopo lo storico accordo Sky Mediaset, ecco che cosa cambia per gli spettatori, anche se alcuni dettagli non ...

Al cinema “Arrivano i prof” Ivan Silvestrini - Claudio Bisio - Lino Guanciale e Rocco Hunt : Ivan Silvestrini, Claudio Bisio, Lino Guanciale, Maurizio Nichetti e Rocco Hunt saranno al cinema dal 1° maggio 2018 con il nuovo film “ArrIvano i prof” una irriverente commedia sul mondo della scuola. Mentre (quasi) tutti festeggiano le promozioni all’esame di maturità, al liceo Alessandro Manzoni c’è grande preoccupazione: solo il 12% degli studenti è riuscito a conseguire il diploma. Il Manzoni ha un primato assoluto: è il ...

Tra metafora e avventura - Arriva al cinema 'Nelle pieghe del tempo' : Esce il 29 marzo il nuovo film Disney dal titolo 'Nelle pieghe del tempo', tratto da un romanzo fantasy per l'infanzia e firmato dalla regista visionaria, già premiata a Sundance qualche anno fa, Ava ...

Arriva al cinema il fenomeno Succede - teen movie tratto dal best-seller di Sofia Viscardi - Best Movie : Ho scoperto il mondo del cinema cui non mi ero mai approcciato per sbaglio, nemmeno da lontano. Ho scoperto una magia che mi è piaciuta e mi sono trovata dentro un set dal clima particolarmente ...

'Zerovskij - Solo per amore' : Arriva al cinema lo show di Renato Zero : Due ore di immagini e musica che raccontano lo spettacolo di 'teatro totale' di Renato Zero che l'estate scorsa ha fatto tappa in giro per l'Italia. È il film Zerovskij - Solo per amore , in sala dal ...

Hitler contro Picasso e gli altri : l’ossessione nazista per l’arte Arriva al cinema : A distanza di 80 anni, il 13 e 14 marzo, arriva sul grande schermo un documentario-evento con la partecipazione straordinaria di Toni Servillo e la colonna sonora originale firmata da Remo Anzovino che ci guida per la prima volta alla scoperta di rari materiali d’archivio, dei tesori segreti del Führer e di Goering: “Hitler contro Picasso e gli altri”.Continua a leggere

Puoi baciare lo sposo/ Video - Arriva al cinema il nuovo film di Alessandro Genovesi : parla Diana Del Bufalo : arriva nei cinema, oggi 1° marzo, "Puoi baciare lo sposo", la nuova commedia di Alessandro Genovesi con Diego Abatantuono, Monica Guerritore, Cristiano Caccamo e Salvatore Eposito.(Pubblicato il Thu, 01 Mar 2018 15:13:00 GMT)

È Arrivato il Broncio - film d’animazione al cinema : recensione - curiosità : È arrivato il Broncio, film d’animazione al cinema in uscita oggi 1 marzo 2018. La pellicola è di genere animazione, family, fantasy, è diretta da Andrés Couturier, con le voci (nella versione originale) di Toby Kebbell e Lily Collins. Di seguito ecco scheda, trama, trailer, la nostra recensione e qualche curiosità sul film. SCOPRI LE ALTRE USCITE DEL MESE NELLE SALE cinemaTOGRAFICHE È arrivato il Broncio, film al cinema: scheda TITOLO: ...

MADEMOISELLE di Park Chan-Wook Arriva a maggio al cinema : Acquisito da Altre Storie Srl, Film 9 Srl del Gruppo Ferrero e Bell Production SpA, MADEMOISELLE, il thriller erotico di Park Chan-Wook, arriverà nelle sale italiane a maggio con Altre Storie, dopo aver vinto il premio Bafta 2018 come miglior film non in lingua inglese. Assegnati dalla British Academy of Film and Television Arts, i Bafta sono considerati ‘i premi Oscar’ del cinema britannico. Trasposizione del romanzo inglese Ladra della ...

Arriva al cinema Caravaggio - L'Anima e il Sangue (Sky | Magnitudo Film) : Arriva in sala, distribuito da Nexo Digital, Caravaggio – L'Anima E IL Sangue, il nuovo film d’arte prodotto da Sky con Magnitudo Film. Dai creatori di Raffaello – il Principe delle Arti e Firenze e gli Uffizi, un viaggio emozionante attraverso le ope...

Black Panther - il nuovo film di super eroi - è Arrivato nei cinema : ... esperto fisico e chimico e ha grandi doti diplomatiche: il suo ruolo di re del Wakanda lo rende un politico importante e rispettato nel mondo. Ma insieme a queste doti intellettuali, è bravissimo a ...

Caravaggio L’Anima e il Sangue Arriva al cinema 19-20-21 febbraio : sconto biglietti : Caravaggio L’Anima e il Sangue arriva al cinema per sole tre giornate, il 19-20-21 febbraio 2018. Un viaggio emozionale tra le opere e i tormenti di Caravaggio. Si tratta di una delle prime produzioni in Italia realizzate in 8K. La sceneggiatura è di Laura Allievi e la regia è affidata a Jesus Garces Lambert. La voce di Caravaggio è di Manuel Agnelli, il frontman degli Afterhours e giudice dell’ultima edizione ...

Dal 1 marzo Arriva al cinema “Dark Night” : Liberamente ispirato al tragico caso del Massacro di Aurora, Dark Night ritrae sei personaggi, compreso il giovane killer, nelle ore precedenti l’attentato criminale. Sei giovani individui galleggiano in un vuoto di relazioni, ciascuno di loro potrebbe essere l’artefice del folle gesto. Le loro azioni e il loro vissuto sembrano condurli a piccoli passi verso il dramma finale, lo stesso che si consumò nel cinema Century 16 alla prima di The Dark ...