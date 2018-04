Apricena | arrestata Maria Lombardi per l’omicidio di Angelo Radatti

ilnotiziangolo

(Di lunedì 2 aprile 2018)ultime notizie –, la donna che nel 2013 avrebbe uccisocon 87 coltellate. La 46enne originaria didovrà scontare la condanna a 9 anni di carcere. Secondo le prime ricostruzioni, il delitto sarebbe avvenuto per via della relazione sentimentale ed extraconiugale della coppia. Sarebbe stato questo il movente a spingeread uccidere, per via delle insistenze della donna affinché lasciasse la famiglia.in arresto L’omicidio disi è consumato il 6 dicembre del 2013, ma il corpo è stato ritrovato solo il giorno seguente. Nel corso della serata, un pastore che percorreva il luogo d’incontro dei due amanti ha fatto il macabro ritrovamento. Gli investigatori sono riusciti a risalire aLombardo grazie alle telecamere presente sul posto, che la ...