Anziano ucciso con una coltellata | fermata la moglie

Anziano ucciso a coltellate a Trieste - fermata la moglie : Anziano ucciso a coltellate a Trieste, fermata la moglie La 69enne, avrebbe colpito l'uomo, di 73 anni, dopo l'ennesima lite. La donna avrebbe poi chiamato lei stessa i soccorsi ma per la vittima non c'è stato nulla da fare Parole chiave: ...

Anziano ucciso a coltellate dalla moglie in casa a Trieste : Senza vita in casa sua, con una profonda ferita all'addome causata da un coltello. Così nel tardo pomeriggio di ieri hanno trovato il 73enne Fulvio Visintin, che viveva a Trieste nel rione di Servola.A dare la notizia è il quotidiano locale Il Piccolo, che specifica anche come gli inquirenti si stiano da subito mossi sulla pista di un omicidio, poi confermato dalla confessione della consorte. Sebbene la notizia sia stata diffusa durante la ...

Roma - Anziano travolto e ucciso da auto in via Anagnina : Un anziano è morto dopo essere stato investito da un'auto alla periferia di Roma. L'incidente è avvenuto in via Anagnina, all'incrocio con via Seminara. L'uomo, un 81enne, è stato trasportato d'...

Anziano ucciso a coltellate a Cantù - arrestato il nipote : Anziano ucciso a coltellate a Cantù, arrestato il nipote Anziano ucciso a coltellate a Cantù, arrestato il nipote Continua a leggere L'articolo Anziano ucciso a coltellate a Cantù, arrestato il nipote proviene da NewsGo.

Como - Anziano ucciso a coltellate : arrestato il nipote che viveva con lui : Un pensionato di 78 anni, Giovanni Volpe, è stato ucciso a coltellate ieri pomeriggio nella sua abitazione di Cantù, in una palazzina di via Monte Palanzone. Nella notte i carabinieri hanno arrestato ...

Cantù - ucciso Anziano. Arrestato nipote : 13.00 Un uomo di 79 anni è stato ucciso in casa a coltellate, a Cantù (Como). I carabinieri hanno Arrestato per omicicidio il nipote 28enne che viveva con lui. Il giovane ha precedenti penali. Il delitto potrebbe essere avvenuto dopo un litigio tra i due. Il corpo è stato scoperto da uno dei figli che, non riuscendo a contattarlo, si è recato nella sua abitazione.

Anziano ucciso da nipote a Cantù : ANSA, - COMO, 17 MAR - Un pensionato di 78 anni, Giovanni Volpe, è stato ucciso a coltellate ieri pomeriggio nella sua abitazione di Cantù, in una palazzina di via Monte Palanzone. Nella notte i ...

Taranto - Anziano ucciso in casa dopo una lite per denaro : confessa muratore di 27 anni : Un muratore di 27 anni, Cosimo Casone, è stato sottoposto a fermo dai carabinieri di Taranto per l'omicidio di Mario D'Amato, di 83 anni, idraulico in pensione, trovato morto nel pomeriggio di ieri ...

Anziano ucciso in casa a Taranto - 27enne confessa l'omicidio - : Il giovane, un muratore, si è costituito presso il comando provinciale dei carabinieri riferendo di aver assassinato Mario D'Amato, 83 anni, idraulico in pensione. L'aggressione sarebbe scaturita dopo ...

Taranto - Anziano ucciso in casa : 27enne muratore confessa : Cosimo Casone , muratore di 27 anni, è stato fermato dai carabinieri di Taranto per l'omicidio di Mario D'Amato , di 83 anni, idraulico in pensione, trovato morto nel pomeriggio di domenica all'...

Anziano ucciso in casa a Taranto - 27enne confessa l'omicidio : Anziano ucciso in casa a Taranto, 27enne confessa l'omicidio Il giovane, un muratore, si è costituito presso il comando provinciale dei carabinieri riferendo di aver assassinato Mario D'Amato, 83 anni, idraulico in pensione. L'aggressione sarebbe scaturita dopo un diverbio per una piccola somma di ...

Taranto - Anziano ucciso in casa : 27enne muratore confessa : Taranto, anziano ucciso in casa: 27enne muratore confessa Mario D’Amato, di 83 anni, idraulico in pensione, è stato trovato morto nel pomeriggio di domenica all’interno del suo appartamento Continua a leggere L'articolo Taranto, anziano ucciso in casa: 27enne muratore confessa proviene da NewsGo.

Taranto : Anziano ucciso - 27enne confessa : 9.29 Un diverbio per una piccola somma di denaro sarebbe all'origine della lite che ha portato alla morte di un pensionato di 83 anni, il cui cadavere è stato trovato in un appartamento di Taranto. Per l'omicidio è stato fermato un muratore 27enne che ha confessato di aver ucciso l'anziano dopo un litigio.

Taranto. Anziano ucciso dopo lite - confessa l’omicida : Taranto. Anziano ucciso dopo lite, confessa l’omicida – Un muratore di 27 anni, Cosimo Casone, è stato sottoposto a fermo dai carabinieri di Taranto per l’omicidio... L'articolo Taranto. Anziano ucciso dopo lite, confessa l’omicida proviene da Roma Daily News.