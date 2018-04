Anziano trovato morto in casa a Trieste | fermata la moglie

Anziano trovato morto in casa a Trieste : si indaga per omicidio - : Il corpo di un 73enne, con una profonda ferita all'addome, è stato trovato nella serata di ieri. Sul posto la polizia

Trovato morto l’Anziano scomparso nel 2016 - suoi i resti umani rivenuti a Udine : Trovato morto l’anziano scomparso nel 2016, suoi i resti umani rivenuti a Udine resti umani sono stati rinvenuti da un passante lungo all’argine del fiume Torre, in Friuli. Sono le ossa di Marino Zucca, scomparso due anni fa durante un violento nubifragio.Continua a leggere resti umani sono stati rinvenuti da un passante lungo all’argine del […]

Genova - Anziano trovato morto dentro una voragine : forse caduto a causa di un malore : Il corpo senza vita di un anziano di 87 anni è stato trovato in una voragine, profonda tre metri, formatasi da due anni in via Berno, nel quartiere di San Fruttuoso, a Genova. A dare l'allarme sono ...

