Anticipazioni Una Vita | trame spagnole | la passione dopo la delusione

Una Vita - Anticipazioni : Mauro offre ospitalità a Sara - che lo droga : Una Vita - Sara (Maria Lopez) Sta per iniziare una nuova settimana in compagnia di Una Vita e sarà una settimana più corta delle altre: la telenovela spagnola, così come le altre soap del pomeriggio in rosa di Canale 5, non andrà in onda nel giorno di Pasquetta. A seguire le anticipazioni complete. Una Vita: anticipazioni martedì 3 aprile 2018 Sara confessa a Mauro di aver rubato il fascicolo in casa sua su ordine di Zenón e di averlo ...

X FILES 11/ Anticipazioni del 2 aprile 2018 : ci sarà una morte importante? (finale di stagione) : X-FILES 11, Anticipazioni del 2 aprile 2018, in prima Tv assoluta su Fox. Mulder e Scully cercano di salvare William prima che sia troppo tardi. (Pubblicato il Mon, 02 Apr 2018 08:50:00 GMT)

Una Vita Anticipazioni nuove puntate : Felipe furioso con Celia : anticipazioni Una Vita, prossime puntate: Celia viene aggredita Il rapporto tra Celia e Felipe sarà al capolinea nelle prossime puntate di Una Vita. La soap spagnola si fermerà per la Pasqua e tornerà in onda il 3 aprile. Nelle nuove puntate di Una Vita, Celia sarà sempre più presa da Cruz. La donna verrà spronata a ravvedersi da Trini, ma i consigli dell’amica non serviranno a farle cambiare idea. Celia uscirà di casa con una borsa ...

Uomini e Donne/ Anticipazioni - Gemma dopo Giorgio : “Cerco una mano che mi aiuti a rialzarmi…” (Trono Over) : Uomini e Donne, Anticipazioni e news trono over: dopo la fine della sua storia con Giorgio Manetti, la dama torinese Gemma Galgani racconta la sua ricerca del principe azzurro.(Pubblicato il Sat, 31 Mar 2018 07:35:00 GMT)

Anticipazioni Il Segreto : ULPIANO punta una pistola contro CARMELO : Momenti di forte tensione in arrivo nelle puntate italiane de Il Segreto: come abbiamo segnalato in alcuni dei nostri post precedenti, Francisca Montenegro (Maria Bouzas) rivelerà al giovane ULPIANO Talavera (Javier Villalba) che CARMELO Leal (Raul Peña) è l’assassino del padre Leonidas (Manolo Santos); tutto ciò ovviamente genererà delle situazioni al cardiopalma che non mancheranno di tenere col fiato sospeso i telespettatori delle ...

Una Vita Anticipazioni : cosa succederà tra FINE APRILE e INIZIO MAGGIO 2018? : Nelle puntate di Una Vita in onda tra FINE APRILE e INIZIO MAGGIO 2018, oltre ad assistere al primo bacio tra Simon Gayarre (Jordi Coll) ed Elvira Valverde (Laura Rozalen), i telespettatori capiranno una volta per tutte che la perfida Cayetana Sotelo Ruz (Sara Miquel) ha da sempre inscenato la sua pazzia; scopriamo le novità nel nostro post che riassume le anticipazioni su tutto quello che accadrà nel quartiere di Acacias. Mauro scopre che Sara ...

UNA VITA - Anticipazioni puntata di martedì 3 e mercoledì 4 aprile 2018 : anticipazioni puntata 433 di Una VITA di martedì 3 e mercoledì 4 aprile 2018: Sara rivela a Mauro di aver sottratto il fascicolo in casa sua su ordine di Zenon e di averlo consegnato a Fernando. L’ispettore chiede spiegazioni a Teresa e le raccomanda di non fidarsi dell’uomo. Lolita aiuta Elvira a non farsi rintracciare in soffitta dal padre. Liberto ascolta la domestica parlare con Casilda di quanto è successo e chiede a Elvira ...

Anticipazioni Una Vita dal 3 al 6 aprile : Celia viene rapita : Anticipazione Una Vita prossima settimana: Celia catturata da un uomo misterioso, Teresa si allontana da Fernando Le Anticipazioni di Una Vita rivelano che Celia vuole aiutare a tutti i costi Cruz e il fratello e così recupera dei gioielli in casa, li mette in borsa ed esce. La donna si ritrova a dover affrontare sia […] L'articolo Anticipazioni Una Vita dal 3 al 6 aprile: Celia viene rapita proviene da Gossip e Tv.

Una Vita : ROSINA accusa PABLO della scomparsa di LEONOR [Anticipazioni] : Col ritorno di PABLO Blasco (Carlos Serrano Clark) ad Acacias, le future puntate di Una Vita si tingeranno di mistero: come abbiamo avuto occasione di anticipare in alcuni dei nostri precedenti post, il ragazzo otterrà l’indulto grazie agli sforzi di Felipe Alvarez Hermoso (Marc Parejo) e, dato che non rischierà più di essere giustiziato per l’omicidio – che tra l’altro non ha commesso – della madre Guadalupe Serra ...

UNA VITA/ Anticipazioni 30 marzo : Cayetana e Sara sono alleate contro Mauro? : Anticipazioni Una VITA, puntata 30 marzo: Cayetana e Sara si scambiano un pericoloso sguardo di intesa. Le due donne si conoscono e sono alleate contro Mauro?(Pubblicato il Fri, 30 Mar 2018 09:06:00 GMT)

Uomini e Donne/ Anticipazioni - Gemma Galgani nei guai : una segnalazione scomoda (Trono Over) : Uomini e Donne, Anticipazioni Trono over. Ida Platano e Riccardo Guarnieri: arriva il bacio in studio. I due sono pronti ad abbandonare il programma insieme?(Pubblicato il Thu, 29 Mar 2018 21:44:00 GMT)

Anticipazioni Una Vita : LOLITA scopre la relazione tra SIMON ed ELVIRA : Nei nostri post precedenti dedicati alla telenovela Una Vita, vi abbiamo parlato della relazione che sorgerà tra il maggiordomo SIMON Gayarre (Jordi Coll) e la bella ELVIRA Valverde (Laura Rozalen): contando sulla complicità di Liberto Seler (Jorge Pobes), il quale accetterà di fingersi il fidanzato della figlia di Arturo (Manuel Regueiro) non appena capirà tutto quanto, i due giovani cominceranno a vedersi di nascosto ma il loro ...

UNA VITA / Fernando insinua il dubbio in Teresa : Mauro la sta solo usando? (Anticipazioni 29 marzo) : Anticipazioni Una VITA, puntata 29 marzo: Fernando, sollecitato da Sara, cerca di insinuare dei dubbi in Teresa. La maestra riprende a dubitare di Mauro?(Pubblicato il Thu, 29 Mar 2018 10:48:00 GMT)

DON MATTEO 11/ Anticipazioni del 29 marzo 2018 : Marco e Chiara - una nuova coppia? : Don MATTEO 11, Anticipazioni del 29 marzo 2018, in prima Tv assoluta su Rai 1. Cosa farà Anna per non perdere Marco? Seba salva Sofia dal padre.(Pubblicato il Thu, 29 Mar 2018 07:46:00 GMT)