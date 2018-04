“Amore ma se mi uccidi | dopo chi picchi? Storia di un manifesto e di parole gettate

huffingtonpost

(Di lunedì 2 aprile 2018) "Amore ma se michi?" suggerisce la ragazza che ammicca con un mezzo sorrisetto sornione dal gigantesco.In effetti, pur consapevole del fatto che ormai la realtà superi qualunque fantasia,lì per lì credevo fosse Lercio o qualcosa di simile. Invece no... per niente.Ilera reale, è reale e promuove un incontro per il prossimo 13 aprile a Potenza .Intorno al volto della ragazza e al suddetto titolo una sfilza di sponsor e patrocinii all'iniziativa dai blasoni notevoli. Provo ad ingrandire e mi sembra di intravedere quello di una banca e, forse,finanche il logo dello stesso Comune. Ora,io mi chiedo, anche se sarò naif ... ma fra tutti questi cervelli altolocati che hanno dato l'ok a questa comunicazione di una idiozia ed una assurdità devastante, in mezzo a tutti questi cervelli non ce n'e' stato uno,uno dico ...