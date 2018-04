Amici 17 | le coppie scoppiano e Riki le attacca | ‘Siete lì per cantare | teste di c… ’

tvzap.kataweb

(Di lunedì 2 aprile 2018) Nell’ultimo pomeridiano di sabato su Canale 5 si sono delineate le due squadre che si affronteranno durante il serale didi Maria De Filippi. Bianchi contro blu, anche se quest’anno non ci saranno direttori artistici ma si dovranno autogestire. Il problema? Come già accaduto in passato, alcune ‘’ sono state divise: lui da una parte, lei dall’altra. E alla notizia della momentanea ‘separazione’ c’è stata qualche lacrima. Una debolezza che non è stata perdonata da, concorrente della scorsa edizione, che ha espresso con veemenza la sua opinione in un post su Instagram poi cancellato.17, il serale: i ragazzi ammessi e le squadre I BIANCHIIramaEmmaValentinaZicFilippoLucaDanieleI BLUBiondoEinarMatteoBryanSephoraCarmenLauren di ...