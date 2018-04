Amici | 14 ragazzi si giocano la vittoria

Riki Marcuzzo Vs i ragazzi di Amici 17/ "Piangere per non essere in squadra con l'amico - vergognatevi!" : Riccardo Riki Marcuzzo sbotta contro i ragazzi di Amici 17 che hanno conquistato il serale ma che si sono messi a piangere per non essere in squadra con il fidanzato: "Verogna!"(Pubblicato il Sat, 31 Mar 2018 19:15:00 GMT)

Amici 17 - anticipazioni nuova puntata : tutti i nomi dei ragazzi ammessi al serale : Irama, Biondo, Daniele, Carmen, Zic, Valentina, Filippo, Luca C. e Matteo parteciperanno alla fase finale del talent.

Amici 2018 : tutti i ragazzi che sono passati al Serale : Amici 17: tutti i nomi dei ragazzi che ci saranno al Serale Si è tenuta oggi negli studi Elios la registrazione dell’ultimo speciale del sabato di Amici 2018, che vedremo in onda fra due giorni su Canale 5. Come anticipato da Maria De Filippi la settimana scorsa durante questa puntata avremo saputo i tre nomi della commissione esterna che si sarebbero aggiunto ai già confermati Heather Parisi, Simona Ventura e Giulia Michelini e anche ...

Amici 2018 Serale : svelati i nomi dei ragazzi e la formazione delle squadre : Il puzzle di Amici 2018 per il Serale del talent di Maria De Filippi è completo. Annunciati tutti i protagonisti della giuria esterna, annunciato il primo ospite per la puntata del 7 aprile 2018, sono stati annunciati finalmente anche i ragazzi che hanno potuto accedere alla fase successiva del programma. Chi è passato? Come sono state formate le due squadre? Amici 2018 Serale: i nomi dei 14 ammessi Come svelato dalle solerti talpine de ...

Amici 17/ Anticipazioni e news : nessuna felpa verde per i ragazzi - cambierà qualcosa questa settimana? : Il serale di AMICI 17 si avvicina ma gli insegnanti hanno ancora molti dubbi in merito ai nomi degli allievi da portare alla seconda fase del programma. Ecco i favoriti.(Pubblicato il Mon, 12 Mar 2018 13:15:00 GMT)

Amici 17 : Irama in sfida con 3 ragazzi per volontà di Paola Turci : Paola Turci manda ancora in sfida Irama contro 3 ragazzi ad Amici 2018 Le motivazioni sono le stesse che da due settimane a questa parte Paola Turci ripete durante gli speciali del sabato di Amici 17: Irama è un ragazzo con un grandissimo talento, purtroppo però è entrato nella scuola troppo tardi rispetto gli altri e deve quindi dimostrarle di meritarsi veramente il Serale del programma. La sfida, più che con gli altri è con se stesso. Paola ...

Luca Tommassini/ Serale di Amici 17 rivoluzionato : diretta e costumi per i ragazzi versione X Factor : Il nuovo direttore artistico di Amici 17, Luca Tommassini, è pronto a rivoluzionare l'ultima fase del programma tra diretta, costumi e focus sui ragazzi, sarà la nuova versione di X Factor?(Pubblicato il Fri, 02 Mar 2018 12:47:00 GMT)

Amici 17/ Video - Luca Tommassini incontra i ragazzi : "Sono dalla vostra parte" : AMICI 17, verso il serale: nessun allievo ha conquistato i favori ella commissione. Chi sarà il primo allievo ad accedere alla fase più importante del programma?(Pubblicato il Thu, 01 Mar 2018 11:38:00 GMT)

Amici 17/ Anticipazioni e news : Orion in sfida nella nuova puntata - i commenti dei ragazzi : Amici 17, daytime: da oggi, 26 febbraio 2018, ricomincia su Real Time, la striscia pomeridiana del talent show condotto da Maria De Filippi, dopo l'ultimo speciale del sabato. (Pubblicato il Mon, 26 Feb 2018 14:13:00 GMT)

“Ha avuto un malore”. Amici - parte la musica e il ballerino ha un mancamento. In studio cala il silenzio assoluto e qualcuno scoppia addirittura a piangere. Quel che è successo non sarà mai dimenticato. “I ragazzi non lo avrebbero mai pensato…”. Parole choc : Ha avuto un malore mentre ballava e tutti si sono commossi. Ora lui, il diretto interessato, spiega cosa è successo mentre danzava ad Amici. La sua è una storia seria e lui vuole che sia d’esempio per tutti Quelli che, come lui, sono malati. “Finalmente ho coronato il mio sogno: diventare il primo e unico al mondo che è riuscito a ballare con la sclerosi multipla”, ha detto Ivan Cottini, il 33enne di Urbania malato di sclerosi multipla da ...

Ermal Meta e Fabrizio Moro / Sanremo 2018 - oggi saranno a Roma - faranno una visita ai ragazzi di Amici? : Le polemiche sulla riammissione di Ermal Meta e Fabrizio Moro al Festival di Sanremo 2018 proseguono: il musicista Gabriele Ciampi si aggiunge al coro dei dubbiosi.(Pubblicato il Tue, 13 Feb 2018 11:56:00 GMT)

Maria De Filippi contro il comportamento dei ragazzi di Amici : caos in puntata Video : Nuove polemiche all'interno della scuola di Amici. Nella diretta di oggi, sabato 10 febbraio, Maria ha perso le staffe ed ha rimproverato i suo ragazzi, costringendola a slittare la scaletta di quindici minuti. Il disordine nella scuola Nel caso in questione è stato fatto presente il disordine che solitamente gli allievi lasciano negli spogliatoi durante la settimana ed è stato quindi mandato un Video riguardante Orion e Bryan. Nel filmato è ...

Alessandra Celentano caccia due ragazzi dallo studio di Amici 17 : Amici 2018: nuovo provvedimento disciplinare di Alessandra Celentano E’ giornata di polemiche quella di oggi ad Amici 17: oltre alla squalificazione di Claudia dalla scuola, voluta da Alessandra Celentano, Maria De Filippi ha anche presentato attraverso un rvm il misterioso caso sul disordine che regnerebbe nelle stanze e negli spogliatoio dei ragazzi. Dopo che la professoressa di danza classica, durante la settimana, aveva fatto ...

Amici 17 : Yaser eliminato - Alessandra Celentano punisce i ragazzi : Alessandra Celentano furiosa ad Amici 2018: arriva un altro provvedimento disciplinare Puntata focosa quella che è andata in onda oggi di Amici 17 con protagonisti Alessandra Celentano e Yaser. La professoressa di danza classica è entrata in Sala Relax annunciando queste parole: “Non sono venuta in pace!” Alessandra ha poi mostrato a tutti gli alunni delle immagini che dimostrano il loro disordine nelle stanze: secondo ...