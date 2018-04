Amendola e gli elogi a Salvini - Grasso lo attacca : "Sinistra creativa". E lui risponde così : Scatta la querelle tra Claudio Amendola e Aldo Grasso , dopo una frase dell'attore romano, in passato elettore della sinistra, di apprezzamento per Matteo Salvini a L'aria che tira su...

Claudio Amendola : "Matteo Salvini il migliore da 20 anni? Mi correggo : da 30. Dire che la Juve è forte non fa di me uno juventino" : "Quando ho detto che Salvini è il miglior politico degli ultimi venti anni ho sbagliato, avrei dovuto Dire degli ultimi trenta". Claudio Amendola non fa marcia indietro. Durante la trasmissione "L'Aria che tira", l'attore romano, storicamente uomo di sinistra, aveva elogiato il leader del Carroccio. In molti hanno criticato le sue parole, tra questi anche Aldo Grasso al quale Amendola ha voluto personalmente rispondere con una lettera ...