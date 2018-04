Alpi francesi | valanga travolge e uccide una nota guida alpina | ferite altre tre persone

Maltempo - valanga nelle Alpi francesi : almeno 4 morti : Una valanga nella zona di Entraunes, nelle Alpi francesi, ha causato la morte di almeno quattro persone, oltre che un ferito e un disperso: è quanto annuncia la gendarmeria. L'articolo Maltempo, valanga nelle Alpi francesi: almeno 4 morti sembra essere il primo su Meteo Web.

Valanghe killer - tre morti in località diverse delle Alpi francesi : padre - figlia e un 29enne in Alta Savoia : Valanghe killer, tre morti in località diverse delle Alpi francesi: padre, figlia e un 29enne in Alta Savoia Domenica nera sulle Alpi, con quattro diverse Valanghe, le vittime in due località diverse. Hanno perso la vita un 29enne in un fuori pista a Etale e un uomo di 44 anni con la figlia di 11 […] L'articolo Valanghe killer, tre morti in località diverse delle Alpi francesi: padre, figlia e un 29enne in Alta Savoia sembra essere il ...

Valanghe killer - tre morti in località diverse delle Alpi francesi : padre - figlia e un 29enne in Alta Savoia : Domenica nera sulle Alpi, con quattro diverse Valanghe, le vittime in due località diverse. Hanno perso la vita un 29enne in un fuori pista a Etale e un uomo di 44 anni con la figlia di 11 su una pista battuta in Val d'Isère.

Valanghe - padre e figlia travolti sulle Alpi francesi. Mentre è scampato pericolo per 30 in Svizzera e Alto Adige : Un uomo di 43 anni e la figlia di 11 hanno perso la vita sulle Alpi francesi, dopo che una valanga li ha travolti. I due stavano sciando nella zona del ghiacciaio di Pisaillas, in Francia, nella valle d’Isère, che era stato chiuso per il rischio Valanghe. Le due vittime sono state trovate nel primo pomeriggio in una conca 2.930 metri. I pubblici ministeri della vicina Albertville hanno aperto una inchiesta. scampato pericolo, invece, in Alto ...