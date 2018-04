Almeno 18 morti in un attacco di Boko Haram in Nigeria

ilgiornale

: #Nigeria: attacco multiplo Boko Haram, almeno 15 morti. Media, kamikaze con corpetti esplosivi - TgLa7 : #Nigeria: attacco multiplo Boko Haram, almeno 15 morti. Media, kamikaze con corpetti esplosivi - Agenzia_Ansa : Crolla hotel in #India almeno dieci morti. Altre persone estratte vive - - Agenzia_Ansa : Attacco di #BokoHaram in #Nigeria, almeno 15 morti -

(Di lunedì 2 aprile 2018) Diciotto persone sono rimaste uccise aaltre 84 ferite in scontri che si sono sviluppati nella notte non lontano dalla cittàna di Maiduguri, dove si è combattuta una battaglia tra l'esercito e i jihadisti del gruppo.Secondo Benlo Dambatto, responsabile dei soccorsi, le diciotto vittime sono state uccise mentre cercavano di fuggire dagli scontri in corso e sarebbero civili residenti nelle località di da Bale Shuwa e Bale Kura.Pochi giorni fa quattro ragazzine erano state riempite di esplosivo e mandate a farsi saltare nel sobborgo di Zawuya, nella stessa zona dello Stato del Borno, uno dei più colpiti dalle violenze di questi ultimi anni. Già in passatoha più volte sfruttate bambine e giovani donne per colpire con attentati suicidi.A febbraio i miliziani erano tornati ad attaccare una scuola, la Government Girls Science and Technical College di ...