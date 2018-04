Allegri | Non sarà una vendetta

JUVENTUS - Allegri/ "Ho una panchina che mi permette di fare casino - Kedhira non va fischiato” : JUVENTUS, parla ALLEGRI: "Con il Milan partita seria, vittoria importante ma campionato ancora lungo”. Le parole del Conte Max dopo il bel successo dei bianconeri contro il Diavolo(Pubblicato il Sun, 01 Apr 2018 10:44:00 GMT)

Caressa : 'Solo Allegri fa una cosa che non fa nessun altro allenatore' : Fabio Caressa , a Sky Sport , parla così di Massimiliano Allegri e la vittoria della Juve col Milan: 'Allegri non divide i novanta minuti per undici, ma per quattordici. Ha già preimpostato i cambi da fare in partita. ...

Juve - Shade a CM : 'Allegri sbaglia con Marchisio - Buffon smette solo con la Champions. Su Bene ma non Bonucci...' : Shade, è come Peter Pan nel mondo della musica: un bimbo che lotta per i bimbi e con i bimbi, con le armi a propria disposizione: calcio e musica, le due grandi passioni. Da qui siamo partiti nell'...

Mandzukic non convocato contro il Milan/ Juventus - botta alla coscia sinistra per l'attaccante di Allegri : l'attaccante della Juventus, Mandzukic, non è stato convocato per la partita contro il Milan in programma sabato sera allo Stadium. Allegri non ha potuto inserirlo in lista per infortunio. (Pubblicato il Sat, 31 Mar 2018 00:08:00 GMT)

Juventus - Allegri : 'Juve-Real evento mondiale - ma l'obiettivo è il campionato. Con Bonucci ottimo rapporto'. Mandzukic non convocato : VINOVO , TO, - 'Il campionato rimane il primo obiettivo' dice Allegri alla vigilia di un Milan affrontato senza un briciolo di turnover. Troppo importante la sfida contro i rossoneri per pensare già ...

Juve-Milan - Allegri : “Penso allo scudetto - non al Real : Juve-Milan, Allegri: “Penso allo scudetto, non al Real La Juve scenderà in campo con il Milan sabato sera alle 20.45 sapendo già il risultato del Napoli, impegnato in trasferta con il Sassuolo alle 18.00. Con una vittoria la squadra di Sarri potrebbe passare momentaneamente in testa, mettendo ancora più pressione ai bianconeri. Il Milan non […]

Milan - Gattuso/ “La Juventus è più forte ma non possiamo sbagliare - mea-culpa Conti - le mie scuse ad Allegri" : Milan, parla Gattuso: “La Juventus è più forte ma non possiamo sbagliare, mea-culpa Conti, ad Allegri ho chiesto scusa”. Le dichiarazioni in conferenza stampa del tecnico rossonero(Pubblicato il Fri, 30 Mar 2018 15:50:00 GMT)

Juventus-Milan - Gattuso LIVE : 'Non possiamo sbagliare - ad Allegri invidio la bravura' : Cinque vittorie consecutive in campionato e una rimonta Champions che adesso è diventata possibile, Milan che si prepara ad affrontare la Juventus capolista, sfida difficile almeno quanto affascinante.

Juventus - Allegri/ “Penso al Milan e non al Real - Chiellini giocherà - Bonucci mi ha sorpreso” : Juventus, parla Allegri: “Penso al Milan e non al Real, Chiellini giocherà, Bonucci mi ha sorpreso”. Le parole in conferenza stampa del tecnico dei bianconeri, in vista di domani sera(Pubblicato il Fri, 30 Mar 2018 13:35:00 GMT)

Allegri : 'Non temo il rientro' : 'Dobbiamo avere l'ambizione di battere una delle piu' forti al mondo. Sara' una serata internazionale, ma il nostro obiettivo resta il campionato'. Così Allegri, in vista della sfida di Champions ...

Psg - non solo Allegri : per la panchina c’è anche Antonio Conte : Psg, non solo Allegri: per la panchina c’è anche Antonio Conte Psg, non solo Allegri: per la panchina c’è anche Antonio Conte Continua a leggere

Psg - non solo Allegri : per la panchina c'è anche Conte : Secondo la stampa britannica i parigini sarebbero pronti a offrire un ricco contratto al tecnico del Chelsea

VIDEO CM.IT - Il Psg ha scelto Allegri. Belotti-Milan : non è finita! : ... anche oggi, venerdì 23 marzo 2018, la nostra redazione vi offre gli aggiornamenti sulle principali notizie provenienti dal mondo del calciomercato, italiano ed estero, dal ritorno di fiamma del ...