Alle Terme | sui colli Euganei | per un nuovo benessere

Turismo - Alle Terme di Saturnia apre il primo Facial Bar : Roma, 27 mar. , askanews, alle Terme di Saturnia nasce un angolo esclusivo dedicato alla cura del viso. Un tuffo nel bello spiega una nota per sperimentare il piacere dell'eccellenza sulla pelle e ...

Federica Bieller - dAlle Terme ha scalato il Monte Bianco : Ne è uscita con una laurea in Economia e una specialistica in Economia del Turismo, integrata da un master di un anno al Sole24ore in marketing e comunicazione. La sua vita lavorativa comincia nel ...

Ciak si gira : spot d'autore per Viterbo - da palazzo dei Papi Alle terme : Uno spot d'autore, ovvero un progetto cinematografico che metterà in luce quanto di unico c'è nella Tuscia viterbese. Lo sta realizzando in questi giorni il regista Raffaello Fusaro, con il sostegno ...

Pompei - dagli scavi Alle Terme centrali emerge un antico pavimento romano : Un altro ritrovamento a Pompei: dagli scavi alle Terme centrali, riportato alla luce un pavimento dalla bellezza rimasta integra nonostante i secoli di sepoltura sotto la cenere e i lapilli del Vesuvio. Ad annunciarlo il direttore Massimo Osanna su Instagram.Continua a leggere

19 marzo 2018 : regala al papà un’esperienza di benessere Alle Terme della Salvarola - sulle colline di Modena : Gli uomini sono sempre più attenti al proprio aspetto fisico, ecco perché regalare un soggiorno di benessere potrebbe essere un’ottima idea per la festa del papà. In occasione del 19 marzo 2018 le Terme della Salvarola, sulle colline di Modena, hanno pensato ad un pacchetto, valido tutto l’anno, per omaggiare l’uomo più importante della vita! Da parte delle mamme per una romantica pausa di relax e benessere termale. Da parte dei figli per un ...

Pasqua di relax al cioccolato Alle Terme della Salvarola - sulle colline di Modena : Immerse in un grande parco sulle colline di Modena, le Terme della Salvarola propongono un soggiorno all’insegna del relax all’Hotel Terme Salvarola (4 stelle) scandito dai trattamenti di benessere della SPA Balnea e dai percorsi in 5 tra vasche e piscine termali a varie temperature. Le mani esperte delle estetiste e i profumi suadenti del cioccolato e del burro di cacao, stimolano l’“ormone della felicità” e donano preziosi momenti per staccare ...

Aloe vera - Alleata di bellezza e salute all’Hotel Terme Merano : ecco le sue molteplici proprietà : Qual è l’ingrediente segreto alleato di bellezza e salute nella Sky Spa dell’Hotel Terme Merano? Niente magia, il potere è tutto racchiuso in una pianta dalle innumerevoli proprietà, l’Aloe vera. Alcuni trattamenti della Spa panoramica dell’Hotel Terme Merano, legati all’elemento Aria e correlati alla bellezza e al ringiovanimento, vengono effettuati con il gel 100% naturale racchiuso nelle foglie di questa pianta conosciuta e utilizzata fin ...

Joan Baez per la prima volta Alle Terme di Caracalla : La carriera di Joan Baez ha attraversato oltre 50 anni durante i quali ha marciato in prima linea nel movimento per i diritti civili, ha introdotto Bob Dylan nel mondo, musicale e non, nel 1963 e ha ...

Joan Baez per la prima volta Alle Terme di Caracalla per il tour di addio : La carriera di Joan Baez ha attraversato oltre 50 anni durante i quali ha marciato in prima linea nel movimento per i diritti civili, ha introdotto Bob Dylan nel mondo, musicale e non, nel 1963 e ha ...

Max Gazzè all’Arena di Verona e Alle Terme di Caracalla di Roma : biglietti in prevendita su TicketOne per le prime date del tour 2018 : Max Gazzè all’Arena di Verona nel 2018: l'artista ha annunciato oggi i primi appuntamenti live del tour di quest'anno in programma per l'estate in alcuni anfiteatri italiani. Max Gazzè all'Arena di Verona nel 2018 si esibirà con la sua opera ‘sintonica’ Alchemaya che porterà in alcune delle principali location d'Italia. Il tour si concluderà all’Arena il 2 settembre dopo appuntamenti in programma alle Terme di Caracalla di Roma, allo ...

Allerta Meteo - cambia il sistema di Allertamento della Regione Calabria : a Lamezia Terme la presentazione : Sarà presentato domani a Lamezia Terme (Catanzaro) il nuovo sistema di Allertamento regionale. Ne dà notizia il sito della Protezione civile. Alla giornata, organizzata assieme all’Anci Calabria e dedicata alla direttiva per l’omogeneizzazione dei messaggi di Allertamento e delle fasi operative per rischio Meteo-idrogeologico e idraulico, prenderanno parte i cinque prefetti della Regione, i Sindaci, i Segretari comunali, i Presidenti ...

'MERAVIGLIA D'INVERNO' Alle Terme TETTUCCIO A MONTECATINI TERME : All'interno del bar è previsto anche un intrattenimento musicale e un vasto programma di spettacoli all'interno del salone portoghesi, dALLE 15.30 fino alla sera. Ogni domenica apertura dALLE ore 10:...

Claudia Gerini e Andrea Preti/ Scoppia la passione Alle Terme : la storia continua a gonfie vele! : Claudia Gerini e Andrea Preti, la storia tra l'attrice e il modello continua a gonfie vele. Il settimanale Chi ha paparazzato i due nel corso di una romantica fuga d'amore...(Pubblicato il Wed, 24 Jan 2018 17:15:00 GMT)