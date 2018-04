Al via la settimana delle consultazioni Poi incarico o pausa di riflessione

Governo - al via la settimana delle consultazioni - LaPresse - : Dopo le nomine al Senato ed alla Camera tutto è pronto per arrivare alla composizione del Governo. Il primo round mercoledì 4 aprile quando il capo dello Stato incontrerà al Colle i presidenti di ...

“Censurati”. Isola dei famosi - è successo. Da qualche settimana girava una strana voce riguardo il reality ma adesso arriva la conferma (bomba) che spazza via ogni dubbio. Cosa avranno da dire ai piani alti di Mediaset? : “Voi parlate, io non ne parlo? Eva, sei fuori di testa! Sei andata in tutte le trasmissioni per parlarne. Non fare la buona samaritana. Non fare discorsi moralisti, quando io non sono mai stata moralista con te e tua figlia Mercedesz. Questa è la mia trasmissione”, fu quella, forse, l’ultima occasione in cui Alessia Marcuzzi affrontò l’argomento droga all’Isola dei famosi. Era solo la seconda puntata del reality ed Eva Henger accusava l’ex ...

Pasqua : Palermo - al via domani celebrazioni Settimana Santa : Palermo, 24 mar. (AdnKronos) - Al via domani a Palermo le celebrazioni della Settimana Santa 2018 con il Solenne pontificale e la benedizione delle Palme alle ore 11. Anche in tutte le altre parrocchie dell’Arcidiocesi si svolgeranno i riti con le processioni che partiranno da un luogo attiguo le ch

Camere - il debutto dei parlamentari : al via una settimana clou - : Oggi i nuovi senatori entrano a Palazzo Madama mentre per i deputati l'appuntamento è fissato a domani. Venerdì la prima seduta, poi una serie di tappe fino alla formazione del nuovo governo. SCHEDA - ...

Mercati europei avviano la settimana sotto il segno delle vendite : Teleborsa, - Avvio di settimana al ribasso per le principali borse europee che seguono la scia ribassista lasciata da Tokyo. Gli investitori sono in attesa dell'appuntamento clou della settimana: il ...

Formula 1 - ancora una settimana al via del Mondiale 2018 : Abbiamo aspettato, abbiamo curiosato, abbiamo immaginato come sarebbe potuto essere dopo i test di Barcellona. Ora, invece, l'attesa è quasi finita. ancora qualche giorno di "quiete" e poi, il 25 ...

Tumori : il 35% delle patologie dipendono dalla cattiva alimentazione - al via la settimana Lilt : Il 35% dei Tumori dipende da una errata alimentazione. Per sottolineare l’importanza che la prevenzione primaria riveste nella lotta contro il cancro, parte la XVII edizione della settimana Nazionale per la Prevenzione Oncologica, la campagna promossa dalla Lilt (Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori). Dal 17 al 25 marzo consigli e visite negli spazi prevenzione Lilt in tutta Italia dove sarà possibile acquistare una bottiglia di olio ...

MotoGP : riparte la caccia a Marquez. Al via questo fine settimana in Qatar il mondiale 2018 : MARQUEZ: MI ASPETTO UNA GARA EMOZIONANTE, SIAMO TUTTI MOLTO VICINI E proprio dal Qatar il campione del mondo in carica ha parlato della gara inaugurale della stagione 2018: 'Sono davvero felice che ...

Le strade chiuse e i cambiamenti viabilistici della settimana a Lecco : Il Comune di Lecco, come ogni week-end, ha reso noto l'elenco delle vie che saranno interessate da lavori nel corso della prossima settimana, e la cui viabilità potrebbe dunque subire modifiche. VIA ...

Al via lunedì la Settimana del cervello : svela l’attività muscolare : “Non c’e’ muscolo senza cervello” e’ il tema della Settimana internazionale del cervello 2018 promossa, dal 12 al 18 marzo, dalla Societa’ Italiana di Neurologia (Sin). L’Istituto Nazionale Tumori Regina Elena celebra anche quest’anno l’appuntamento con due eventi. Lunedi’ 12 Marzo al Due Ponti di Roma si svolge la quinta edizione dell’ #HappyNeuroHour con un incontro dal titolo: ...

Ambiente : a Milano al via la prima settimana delle energie sostenibili : Si è aperta la settimana delle energie Sostenibili, che per la prima volta si svolge a Milano fino al 22 marzo in diverse località della città grazie all’organizzazione di MCE (Mostra Convegno Expoconfort, manifestazione fieristica dedicata alle tecnologie per il comfort abitativo) e al supporto tecnico di Amat (Azienda per la mobilità e l’energia). “Milano ha un cronoprogramma molto chiaro per condurre la città al contenimento delle emissioni ...

Al via la IX edizione della Settimana francese a Roma - tra sfilate e poesia : Cinema, teatro, musica, poesia e letteratura, mostre di arte e fotografia, moda, visite guidate e degustazioni, la Settimana francese nella Capitale anche quest'anno offrirà un ricco cartellone di ...

Wall Street avvia la settimana sotto il segno delle vendite : Avvio al ribasso per la borsa americana. Sui listini azionari diverse le nuvole all'orizzonte: dai timori di una guerra commerciale alle prospettive di instabilità politica in Europa dopo l'esito del