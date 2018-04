Al derby con l' Inter 2 0 | dopo il rinvio | Spalletti conquistato da Brozovic e Rafinha

Milan-Inter - le probabili formazioni del derby. Spalletti conferma il suo undici - Gattuso punta su Cutrone : Un derby che vale la Champions. Erano ormai tante stagioni che la stracittadina milanese valeva così tanto per la classifica. L’Inter sogna il sorpasso sulla Roma, portandosi al terzo posto in classifica, mentre il Milan è obbligato a vincere per accorciare proprio sui rivali storici e continuare a sperare nella qualificazione alla Champions. I rossoneri sono reduci dalla sconfitta contro la Juventus, arrivata al termine di una bella ...

Red October - è già "derby time" I biglietti per il match con Milano : Non sembra, ma è già 'derby time'. Nel senso, che a due settimane dalla sfida del PalaBancoDesio c'è già mobilitazione per la grande sfida contro i rivali di sempre. Per questo motivo, la Red October ...

Rugby - Champions Cup 2018 : il derby francese va al Racing 92 - con gli Scarlets passano anche le due irlandesi : Completati i quarti di finale della Champions Cup di Rugby: decimata la pattuglia francese, che contava su quattro formazioni, delle quali avanza soltanto il Racing 92, vittorioso nel derby in casa del Clermont per 17-28, restando anche l’unica delle squadre giunte seconde nella fase a gironi a passare il turno. In semifinale sfida agli irlandesi del Munster, che hanno vinto al termine di una sfida tiratissima contro i francesi del Tolone ...

Inter - verso il derby con un Brozovic mai visto. Contro le veronesi... : Contro le veronesi l'Inter ha esibito gran calcio in questa stagione. È quanto scrive la Gazzetta dello Sport, che spiega come - causa il noto DNA dell'Inter, brava a complicarsi la vita da sola - la partita fosse tutt'altro che scontata. 'Che almeno una si salvi, pensano gli Interisti risollevati dal ...

Milan - complimenti non bastano a Gattuso 'Sconfitta brucia e ora riscatto nel derby' : MilanO - Ormai non è più una questione tecnica, ma di atteggiamento e concentrazione nell'arco dei 90 minuti. Gattuso ha sottolineato questa circostanza al termine della partita di Torino con la ...

Brescia vince il derby con Cantù. Trento strapazza l'Orlandina : ROMA - Seconda vittoria consecutiva per la Germani Brescia che riprende il passo delle big imponendosi per 86-71 nel derby lombardo giocato contro la Red October Cantù che incassa così la seconda ...

Ballardini : 'derby? Concentrati sulla Spal. Rossi sempre meglio - 'Lapa' non molla mai' : Tre partite in sette giorni e la terza si chiama derby . 'Ma non facciamo calcoli - blocca subito il discorso Davide Ballardini - ora il Genoa pensa solo alla Spal , a mettere in campo la miglior ...

Marchisio - con Mondonico derby speciale : ANSA, - TORINO, 29 MAR - "Un uomo generoso, ribelle, mai banale. Hai contribuito a rendere il derby una partita speciale. Ciao mister". E' il ricordo di Emiliano Mondonico di uno juventino doc, ...

Il derby County denuncia l’ex Ceo : troppi affari sul mercato con la sua ex agenzia : Il Derby County ha denunciato l'ex Ceo del club per spese eccessive in operazioni legate alla sua ex agenzia di calciatori, la Wesserman Media Group. L'articolo Il Derby County denuncia l’ex Ceo: troppi affari sul mercato con la sua ex agenzia è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Serie A1 - La Junior Fasano fa suo il derby pugliese con grande autorità : Junior Fasano-Conversano: 27-22 , 14-10, Junior Fasano: D'Antino , 2, , Maione , 3, , De Santis P, Angiolini , 1, , Costanzo, Radovcic , 2, , Messina , 2, , Fovio, De Santis L. , 1, , Leal , 3, , ...

Milan - test confortante per Conti 'Sto bene - sogno il ritorno nel derby' : 'CLUB MI E' STATO VICINO' - L'esterno rossonero cerca la migliore condizione dopo la rottura del legamento crociato riportata a settembre e, ai microfoni di Premium Sport, spiega: 'In questi sei mesi ...