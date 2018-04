“Aiuto | la terra si apre in due!” Terrore puro La loro casa è precipitata nella

caffeinamagazine

(Di lunedì 2 aprile 2018) Piogge, alluvioni e terremoti. Subito dopo, uno “spettacolo” impressionante. All’improvviso una crepa si è aperta nel pavimento didi una coppia e poi lasi è spalancata sotto aipiedi. Eliud Njoroge e sua moglie hanno subito abbandonato lafuggendo via terrorizzati. È successo nel sud-ovest del Kenya, in piena Rift Valley, dove fenomeni geologici di questo tipo non sono inediti da quelle parti. Per decine di chilometri, a partire dal 18 marzo, una fessura nel terreno larga fino a 20 metri e profonda 15 si è andata estendendo sulla linea di faglia che taglia il continente in due per circa 4mila chilometri. E che è stata tra l’altro battezzata “la culla della specie umana”. “Mia moglie urlava, chiedeva aiuto ai vicini” ha raccontato Njoroge alla Reuters. Ladella coppia, fatta di mattoni e lamiera, è stata prima svuotata dai mobili, poi, ...