: Agrigento, uomo ucciso a colpi di pistola: era stato condannato all’ergastolo - Cascavel47 : Agrigento, uomo ucciso a colpi di pistola: era stato condannato all’ergastolo - GazzettaDelSud : Omicidio a Licata, ucciso uomo condannato a ergastolo: Un imprenditore agricolo, Angelo Carità, 61 anni, di Licata… -

(Di lunedì 2 aprile 2018) Lo hanno ammazzato in una strada di campagna con tre o quattrodi. Ècosì Angelo Carità, imprenditore agricolo di Licata, in provincia di. L’era salito in macchina in via Palma, una strada di campagna del comune agrigentino. Il killer lo ha raggiunto aprendo il fuoco e uccidendolo. I carabinieri della compagnia di Licata e quelli del reparto operativo dihanno avviato le indagini. All’inizio dello scorso febbraio Carità eradalla corte di Assise di, presieduta da Giuseppe Melisenda Giambertoni, che aveva accolto le richieste del pubblico ministero Salvatore Vella. Era accusato di avereun conoscente, Giovanni Brunetto, di tre anni più giovane, e di avere in seguito – stando sempre all’accusa -sotterrato il suo cadavere nel maggio del 2013. Su istanza degli avvocati Vincenza e ...