Agrigento | ucciso per strada nella sua auto | era stato condannato all’ergastolo per

Agrigento - uomo ucciso a colpi di pistola : era stato condannato all’ergastolo : Lo hanno ammazzato in una strada di campagna con tre o quattro colpi di pistola. È stato ucciso così Angelo Carità, imprenditore agricolo di Licata, in provincia di Agrigento. L’uomo era salito in macchina in via Palma, una strada di campagna del comune agrigentino. Il killer lo ha raggiunto aprendo il fuoco e uccidendolo. I carabinieri della compagnia di Licata e quelli del reparto operativo di Agrigento hanno avviato le indagini. ...