Agenti francesi a Bardonecchia | il sindaco | Abbiamo informato il Prefetto

Pasqua alla stazione di Bardonecchia senza l'ombra degli Agenti francesi : Da questa mattina alla stazione di Bardonecchia si vedono solo poliziotti. Non c'è la gendarmerie e nemmeno gli agenti della dogana, il corpo di superpolizia francese che dipende direttamente dal ...

Scontro durissimo fra Roma e Parigi per il blitz degli Agenti francesi. Minniti : stop ad accordi : Dopo l'irruzione alla stazione di Bardonecchia, per effetturae un test antidroga ad un migrante, la Francia difende l'operato della gendarmeria: rispetta gli accordi fra i due paesi. Ma per il nostro ...

Bardonecchia - irruzione Agenti francesi nel centro migranti : Farnesina chiede spiegazioni : Italia e Francia sull'orlo di una crisi diplomatica, come non accadeva da anni. E ancora una volta lo scontro si consuma sul tema dell'immigrazione, o meglio sul controllo della frontiera...

Bardonecchia - blitz degli Agenti francesi La Farnesina : Atto inaccettabile | : Sta diventando un caso politico la vicenda dell’irruzione dei gendarmi nel centro accoglienza migranti. Salvini: «Allontanare i diplomatici francesi dall’Italia»

Bardonecchia - irruzione di Agenti francesi nella ong. Farnesina convoca ambasciatore. Parigi : tutto in regola : Chieste spiegazioni dopo la denuncia di Rainbow4Africa. Il sindaco: «Non avevano alcun diritto di introdursi in quei locali». Il ministro francese Darmanin: «Stanze della nostra dogana in base ad accordi del '90». Salvini: «Cacciare i diplomatici francesi»

Bardonecchia - Agenti francesi armati in un centro migranti - interviene la Farnesina ma Parigi ribatte : “C’è un accordo - tutto legittimo” : Bardonecchia, agenti francesi armati in un centro migranti, interviene la Farnesina ma Parigi ribatte: “C’è un accordo, tutto legittimo” Esplode la polemica politica dopo la segnalazione di Rainbow4Africa, l’associazione impegnata ad assistere i profughi che sempre più numerosi scelgono le Alpi nel tentativo di attraversare la frontiera. Gli agenti erano armati ma secondo Parigi c’è […]

Bardonecchia - Agenti francesi armati in un centro migranti - interviene la Farnesina ma Parigi ribatte : "C'è un accordo - tutto legittimo" : Esplode la polemica politica dopo la segnalazione di Rainbow4Africa, l'associazione impegnata ad assistere i profughi che sempre più numerosi scelgono le Alpi nel tentativo di attraversare la frontiera. Gli agenti erano armati ma secondo Parigi c'è un accordo del 1990 che lo permette

Bardonecchia - irruzione di Agenti francesi nella Ong. La Farnesina convoca l’ambasciatore a Roma | : Sta diventando un caso politico la vicenda dell’irruzione dei gendarmi nel centro accoglienza migranti. Proteste e rabbia a partire dal primo cittadino

Migranti - ormai è un caso diplomatico : Agenti francesi irrompono in un centro a Bardonecchia. Convocato l'ambasciatore : Diventa un caso diplomatico il blitz dei gendarmi francesi in un centro di Migranti a Bardonecchia. Attaccano l'Ong Rainbow4Africa, che ha denunciato quanto avvenuto , 'Grave ingerenza', , FdI , 'Non ...

Migranti - blitz di Agenti francesi a Bardonecchia. Scontro diplomatico | : Gendarmi francesi hanno fatto irruzione alla stazione per controlli su un migrante. La Farnesina irritata convoca l'Ambasciatore. "Legittimo intervenire, c'è un accordo", dice Parigi. Dure prese di ...

Bardonecchia - irruzione di Agenti francesi nella ong. La Farnesina convoca l'ambasciatore Masset : Chieste spiegazioni a Parigi dopo la denuncia di Rainbow4Africa. Il sindaco: «Non avevano alcun diritto di introdursi in quei locali». Salvini: «Altro che diplomatici russi, bisogna cacciare quelli francesi». Pippo Civati: «Atto intollerabile»

Bardonecchia - irruzione di Agenti francesi nella ong. La Farnesina convoca l'ambasciatore : Chieste spiegazioni a Parigi dopo la denuncia di Rainbow4Africa. Il sindaco: «Non avevano alcun diritto di introdursi in quei locali». Salvini: «Altro che diplomatici russi, bisogna cacciare quelli francesi». Civati: «Atto intollerabile»

Bardonecchia - blitz di Agenti francesi nella Ong. La Farnesina chiede spiegazioni a Parigi | : Sta diventando un caso politico la vicenda dell’irruzione dei gendarmi nel centro accoglienza migranti. Proteste e rabbia a partire dal primo cittadino

Irruzione di Agenti francesi in un centro migranti a Bardonecchia - coro di critiche - La Farnesina chiede spiegazioni : agenti della dogana francese hanno fatto Irruzione nella stazione di Bardonecchia dove opera Rainbow4Africa. Lo denuncia l'associazione, impegnata ad assistere i profughi che sempre più numerosi ...