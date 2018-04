huffingtonpost

: Addio a Winnie Mandela, prima moglie di Madiba - HuffPostItalia : Addio a Winnie Mandela, prima moglie di Madiba - FrancaCavagnol2 : RT @YvanSagnet: ADDIO A WINNIE MANDELA Combattè al fianco dell'ex marito Nelson la lunga battaglia contro l'apartheid. - antoniopascotto : Sudafrica, addio a Winnie Mandela, ex moglie di Nelson Mandela -

(Di lunedì 2 aprile 2018) È morta all'età di 81 anniMadikizela, attivista nella campagna contro l'apartheid in Sudafrica ed exdi Nelson, con il quale ebbe due figli. Lo riferisce la Bbc, citando il suo assistente personale.è morta oggi nell'ospedale Milkpark di Johannesburg a seguito "di una lunga malattia", ha annunciato il suo portavoce, Victor Dlamini.Madikizela, che aveva sposatonel 1958, condusse una strenua lotta contro l'apartheid mentre suo marito trascorreva 27 anni in carcere, fino alla sua storica liberazione nel 1990. Anche lei fu detenuta e messa al bando, e coronò la carriera nel movimento antisegregazionista assumendo la guida della sezione femminile dell'African National Congress (Anc).Ad allontanarla dal marito furono anche i suoi discorsi incendiari e i toni estremisti che avevano in qualche modo ...