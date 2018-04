Accordo fra Sky e Mediaset | cosa cambia per gli abbonati

Bardonecchia - la Francia sospende i controlli : "Pronti a rivedere l'Accordo" : Intanto, la procura di Torino apre un fascicolo: i reati ipotizzati sono abuso in atti di ufficio, violenza privata e violazione di domicilio, si sta valutando anche l'eventuale sussistenza del reato di perquisizione illegale

Accordo fra Sky e Mediaset - più canali per tutti : cosa cambia per gli abbonati : Novità clamorosa nel mondo delle pay tv. Accordo tra Sky Italia e Mediaset: Premium sarà presente con i suoi canali del cinema e delle serie tv la sua offerta migliore in attesa che si definiscano i ...

Bardonecchia - blitz della polizia francese. Parigi : “Lecito per un Accordo del 1990”. Ong : “Intesa diversa e non prevede test” : Per evitare “qualsiasi incidente in futuro” il ministro francese dei Conti pubblici, Gérald Darmanin, dice che le autorità Parigine sono a disposizione per chiarire “il quadro giuridico e operativo nel quale i doganieri francesi possono intervenire sul territorio italiano”. Ed è attorno a questo che si gioca l’affaire legato ai controlli effettuati su un migrante dalla polizia francese nel locale di Bardonecchia ...

La versione francese sul caso Bardonecchia : "Intervento legittimo in base a un Accordo del 1990" : "Al fine di evitare ogni incidente in futuro, le autorità francesi sono a disposizione delle autorità italiane per chiarire il quadro giuridico e operativo nel quale i doganieri francesi possono intervenire sul suolo italiano" in virtù degli accordi del 1990 "in condizioni rispettose del diritto e delle persone". È quanto afferma un comunicato diffuso oggi da Gerald Darmanin, ministro francese per i conti pubblici, ...

Gianfranco Rotondi - la bomba : 'Luigi Di Maio e Matteo Salvini hanno già fatto l'Accordo. Anche sui ministri' : 'I ragazzi l' accordo ce l'hanno già e comprende tutto, compresa la lite su chi guida un governo già deciso e destinato a vedere la luce prima di quanto tutti scommettano'. E' la profezia di ...

Stiamo vendendo il nostro mare alla Francia : entra in vigore l’Accordo di Gentiloni a Caen : Il trattato di Caen, firmato da Italia e Francia nel 2015, sta provocando l'indignazione dell'opinione pubblica. Giorgia Meloni presenta un esposto in Procura e la Farnesina pubblica una nota per fare chiarezza sulla questione.Continua a leggere

Confine Italia-Francia - la Farnesina sulle acque territoriali : “non abbiamo ratificato Accordo di Caen - non cambia nulla” : “I confini marittimi tra Italia e Francia sono immutati“. Cosi’ il direttore generale della Farnesina per l’Unione Europea, Giuseppe Buccino, intervenendo al programma di Radio 3 ‘Tutta la citta’ ne parla’, a proposito del caso sollevato da alcuni politici su possibili cessioni di acque territoriali dall’Italia alla Francia. L’ambasciata di Francia a Roma, ha spiegato Buccino, “ha ...

"Il matrimonio fra me e Meghan funzionerà". Harry rifiuta di firmare l'Accordo prematrimoniale per proteggere i suoi beni : Il principe Harry è sempre stato molto romantico e non ha mai nascosto di voler trovare un amore duraturo. Ora che è fidanzato con Meghan Markle e sta per sposarsi ha fatto il gesto che meglio racconta la sua devozione nei confronti della futura moglie: ha rifiutato di firmare il contratto prematrimoniale per salvaguardare il suo patrimonio di 30 milioni di sterline (circa 34 milioni di euro)."Non c'era mai stato nessun dubbio ...

Prove tecniche di Accordo fra M5S e Lega. Salvini apre a Di Maio. Ira di Berlusconi che insiste sull'appoggio del Pd : ROMA - Matteo Salvini e Luigi Di Maio corrono su e giù per l'Italia, fanno qualche puntata all'estero. E tra una rassicurazione e una promessa, un ammonimento e un invito, si annusano, si avvicinano, ...

Prodotti Bio : alleanza sulla formazione e competenze certificate - siglato l’Accordo fra CEPAS e FEDERBIO : Prodotti biologici: la formazione e le competenze certificate e quindi professionalità inattaccabili come chiave di lettura per affiancare e supportare una crescita del mercato sempre più accelerata sia dal punto di vista quantitativo che qualitativo. È questa la filosofia alla base dell’intesa siglata da FEDERBIO, la federazione presieduta da Paolo Carnemolla, che rappresenta le organizzazioni dell’intera filiera dell’agricoltura biologica e ...

Matteo Renzi : 'Dario Franceschini lavorava all'Accordo col Movimento 5 Stelle' : Renzi non solo s'è messo di mezzo, ma li ha pure sputtanati, consegnando a Repubblica un virgolettato che fa anche nomi e cognomi degli inciucioni: 'Il punto è la linea politica. L'ho spiegato, a ...