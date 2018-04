Accadde oggi | il 2 aprile 1982 l’invasione delle Falkland

Accadde oggi : il 1° aprile 1204 moriva Eleonora d’Aquitania : Eleonora D’Aquitania, regina prima di Francia e poi d’Inghilterra, organizzò uno dei primi salotti letterari della storia, contribuendo alla diffusione della poesia provenzale nel nord della Francia. Venne esiliata da Enrico II in un convento e morì a Fonteraut l’1 aprile 1204 . L'articolo Accadde oggi : il 1° aprile 1204 moriva Eleonora d’Aquitania sembra essere il primo su Meteo Web.

Accadde oggi : il 31 marzo 1282 la rivolta dei Vespri siciliani : Il 31 marzo 1282 scoppia l'insurrezione popolare in Sicilia contro l'arroganza degli angioini francesi. La rivolta sarebbe scaturita da un pesante apprezzamento rivolto da un soldato ad una nobildonna palermitana nel piazzale della Chiesa di santo Spirito. I Vespri siciliani danno il nome ad un'opera di Giuseppe Verdi.

Accadde oggi : il 26 marzo 1842 Giuseppe Garibaldi sposa Anita : Ana Maria Ribeira da Silva, simbolo di tutte le eroine risorgimentali, era una giovane vedova che Giuseppe Garibaldi sposò il 26 marzo 1842 , durante la sua permanenza in America Latina. Anita fu al fianco di Garibaldi nell'esperienza della Repubblica romana e della successiva fuga verso Venezia, durante la quale morì il 4 agosto 1849.

Accadde oggi : il 25 marzo 1957 nasce la CEE : Con il Trattato di Roma del 25 marzo 1957 , nasce la Comunità economica europea (CEE). L'intesa inizialmente riguarda 6 paesi (Francia, Italia, Belgio, Repubblica Federale Tedesca, Olanda, Lussemburgo): per mezzo della rimozione di alcune barriere doganali, verrà attuato il primo esperimento di mercato comune europeo.

Accadde oggi : la punizione di Asprilla che stese il Milan degli Invincibili : Atterraggio e debutto C'è anche l' Asprilla giocatore però, quello che " nel 1993 ero il migliore del mondo , ma il Pallone d'Oro lo vinci solo se vai in una big come il Milan , il Barcellona o il Real ...

Accadde oggi : il 20 marzo 1916 viene pubblicata la Teoria della Relatività : Il 20 marzo 1916 veniva pubblicata sugli Annalen der Physik la Teoria della Relatività generale di Albert Einstein. La Teoria era stata completata il 25 novembre 1915, e descriveva le proprietà dello spazio-tempo a 4 dimensioni. In sintesi, secondo tale Teoria la gravità altro non è che la manifestazione della curvatura dello spazio-tempo. La celebre equazione E=mc² (energia uguale massa moltiplicata per la velocità della luce al quadrato), pose ...