A Wall Street si scatenano gli acquisti; pessimo il Nasdaq

Borsa - Wall Street affonda sui timori di una guerra dei dazi : Dj -2,08%, Nasdaq -2,75%. Pesano anche titoli tecnologici. La Cina ha introdotto, oggi, dazi su 128 prodotti made in Usa in risposta alle misure di Donald Trump

Spotify si prepara al debutto in Borsa : lo streaming musicale sbarca a Wall Street : MILANO - Tutto pronto per il debutto di Spotify a Wall Street. La piattaforma di streaming musicale sbarcherà domani in Borsa e sarà quotata al New York Stock Exchange , Nyse, con il simbolo 'Spot'. ...

Spotify debutta in Borsa. La musica in streaming sbarca a Wall Street : Domani Spotify debutta in Borsa: il colosso svedese dello streaming musicale sarà quotato al New York Stock Exchange (Nyse) con il simbolo 'Spot'. Quello del rivale di Apple music potrebbe essere il maggiore debutto tecnologico del 2018 e la capitalizzazione finale potrebbe arrivare fino a 23 miliardi di dollari.Dopo aver rivoluzionato le abitudini di acquisto e consumo della musica, la piattaforma nata a Stoccolma dieci anni fa, e che ...

Wall Street chiusa per il Good Friday : Teleborsa, - Week end lungo per Wall Street , che oggi resterà chiusa per celebrare il Good Friday. Le borse finanziarie, oggi 30 marzo sono chiuse, da una sponda all'altra dell'oceano, mentre le ...

Borsa : Wall Street ha chiuso in rialzo :

Wall Street chiude in rialzo : Dow Jones +1 - 31% - Nasdaq +1 - 64% : Chiusura in rialzo per Wall Street. Alla fine delle contrattazioni alla Borsa di New York, il Dow Jones guadagna infatti l'1,31% a 24.159 punti, mentre il Nasdaq segna un progresso dell'1,64% a 7.063 punti. Bene anche lo S&P che sale dell'1,42% a 2.641 punti.

Wall Street accelera a metà giornata : Dal fronte macro, accelerano i consumi delle famiglie americane confermando una più robusta ripresa dell'economia a stelle e strisce. Scendono a sorpresa le richieste di sussidi alla disoccupazione ...

Amazon e le altre : perché il tech fa ballare Wall Street : Investitori in fuga dopo lo scandalo Facebook, l'inchiesta su Tesla e le minacce di Trump, che ha messo nel mirino il colosso di Jeff Bezos

Focus su Wall Street : Lululemon Athletica : Lululemon Athletica , NASDAQ: LULU, ha fatto molta strada negli ultimi anni. Dopo aver goduto di uno status che lo voleva come un brand tra i più conosciuti nel settore dell'abbigliamento per lo sport, sono arrivati i tempi difficili, tempi che, stando agli ultimi dati, potrebbero essere giunti al termine. I numeri del quarto trimestre I numeri del quarto trimestre resi noti martedì hanno ...

Borsa : Europa tiene con Wall Street : ANSA, - MILANO, 29 MAR - Confermano il rialzo le Borse europee dopo l'avvio di Wall Street, da Francoforte , +1,07%, a Parigi , +0,74%, , da Madrid , +0,67%, a Milano , +0,54%, e Londra , +0,29%, . In ...