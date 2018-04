A Roncole | nella casa-museo dello scrittore più amato di tutti

ilgiornale

(Di lunedì 2 aprile 2018) nostro inviato a(Parma)Buona terra, poche case, meno parrocchie d'un tempo, le sezioni di partito sparite. Eppure, qua attorno, a cinquant'anni dalla morte di Giovannino Guareschi, è cambiato nulla o poco. Campagna, ricordi, tempi lenti, maglioni pesanti, mani come badili. Scarpe grosse e anellini fini.Benarrivati a, Bassa parmense, 15 chilometri da Fontanelle di Roccabianca, cuore del "Mondo piccolo", dove Giovannino nacque, era il 1908. Il grande casone dei Guareschi confina con lanatale di Giuseppe Verdi. I talenti si cercano. Lo-giornalista tornò qui da Milano, comprando un pezzo di terra, nei primi anni '50, per stare con la sua gente. Al piano terra c'è ancora il "Caffé Guareschi" (col logo coi baffoni) che lofece costruire nel 1957 ("Scusa Indro, ma adesso devo lavorare, sai, perché è una cosa seria questa, non è mica giornalismo e ...