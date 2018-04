A Proposito di | Robin Williams genio del cinema | una grande mancanza per i nostri sogni

laragnatelanews

(Di lunedì 2 aprile 2018) E’ passato tanto tempo, quattro anni da quandoci ha lasciato. Il suo sorriso coinvolgente, a volte malinconico, altre sornione ha riempito gli schermi e le immagini di tanti film e telefilm degli anni trascorsi. Frammenti e video che sono diventati storia del. Pellicole memorabili e il telefilm del debutto (Mork & Mindy) che le TV di mezzo mondo non smettono ancora di trasmettere le repliche. All’epoca bambino, lo guardavo, ma non mi faceva impazzire, troppo forzato, anche se poi erano sempre i valori più profondi che emergevano da ogni storia e Nano Nano. Ho riscopertoquando tolti i panni dell’extraterrestre è tornato sui banchi di una scuola quale insegnante, mentore e riferimento di una generazione, in “L’attimo Fuggente”, una pellicola del 1989 che ci presenta un uomo completamente diverso da colui che ...