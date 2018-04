17 morti nelle violenze a Gaza Israele è uno Stato terrorista

16 morti nelle proteste nella Striscia di Gaza : L'esercito israeliano ha sparato e lanciato lacrimogeni per disperdere le migliaia di persone che si sono radunate ieri lungo il confine con Israele The post 16 morti nelle proteste nella Striscia di Gaza appeared first on Il Post.

Ci sono almeno 3 morti per un incendio a un casinò di Manila - nelle Filippine : Domenica c'è stato un incendio al Manila Pavilion, un hotel e casino di Manila, la capitale delle Filippine: ci sono almeno tre morti, ma altre due persone sono ancora intrappolate. almeno sei persone sono rimaste intossicate dal fumo, e oltre 300

Miami - crolla un ponte pedonale : 6 morti nelle auto schiacciate | Foto : Miami, crolla un ponte pedonale: 6 morti nelle auto schiacciate | Foto Il ponte, lungo oltre 50 metri e largo quasi dieci, era stato progettato e finanziato dopo che lo scorso anno uno studente aveva perso la vita attraversando proprio quel tratto di strada

New York - elicottero precipita e si inabissa nelle acque dell'East River : morti 5 turisti. Il video dell'incidente : Un Eurocopter AS350, adibito a volo turistico per la compagnia Liberty si schianta, a causa di un guasto al motore, nel'East River a New York, a poca distanza da Manhattan. il pilota si è salvato, riportando solo ferite lievi, ma il tentativo disperato dopo lo schianto di chiamare i soccorsi è stato vano. I quattro uomini e una donna, a bordo come turisti, sono rimasti intrappolati nelle imbracature di sicurezza mentre il mezzo si inabissava

Maltempo - valanga nelle Alpi francesi : almeno 4 morti : Una valanga nella zona di Entraunes, nelle Alpi francesi, ha causato la morte di almeno quattro persone, oltre che un ferito e un disperso: è quanto annuncia la gendarmeria.