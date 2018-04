' We love Football' | Atalanta in finale

B Italia - i convocati per torneo ‘we love football’ : La B Italia Under 15 è pronta per il torneo internazionale ‘We love Football’, dove ormai è ospite fisso. La formazione di mister Piscedda, che due anni fa, alla prima partecipazione, arrivò alle semifinali del torneo disputate nella splendida cornice dello stadio Dall’Ara, partirà in direzione di Bologna dove è in programma la manifestazione sportiva dedicata ai millennial dal 28 marzo al 2 aprile. Per l’occasione il ...