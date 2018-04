' We love Football' | Atalanta in finale

‘We love Football’ - sarà Atalanta-Palmeiras la finale : La finale di ‘We love Football’ torneo internazionale giovanile Under 15 metterà di fronte Atalanta e Palmeiras, l’incontro si disputerà domani allo stadio ‘Dall’Ara’ di Bologna. In semifinale i bergamaschi hanno piegato ai rigori l’Inter mentre i brasiliani hanno vinto nei minuti finali contro l’Ajax. Domani mattina al ‘Dall’Ara’ andrà in scena alle 9.30 la finale femminile tra ...

