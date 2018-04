: #News #Volterra, cede muro che sorregge strada - CybFeed : #News #Volterra, cede muro che sorregge strada - NotizieIN : Volterra, cede muro che sorregge strada -

Un tratto della cinta di circa 15 metri è crollato nella frazione di Mazzolla nel comune di(Pisa).Si tratta delcheladi accesso al borgo che, a sua volta, in parte ha ceduto in seguito al crollo. Non ci sono persone coinvolte, ma due abitazioni al momento non sono agibili. I proprietari sono stati collocati da alcuni parenti. Sul posto si è precipitato il sindaco Marco Buselli assieme all'assessore Massimo Fidi e al personale dell'ufficio tecnico, oltre ai vigili del fuoco e ai carabinieri.(Di domenica 1 aprile 2018)