Vitalizi | tagli alle tasse e bonus Campagna elettorale infinita

Un mese per il governo Vitalizi - il piano tagli : non più di 70 milioni : La parola d?ordine ufficiale è ?eliminazione?. Ma in realtà in fatto di Vitalizi le proposte concrete dei 5Stelle portano ad un taglio di una settantina di milioni...

Deputati a "dieta" subito. Fraccaro : "Taglio a spese e Vitalizi - rinuncio a oltre 3 mila euro al mese di indennità di funzione" : Riccardo Fraccaro promette che la dieta comincerà subito. In un'intervista al Sole 24 Ore l'esponente M5S, nuovo questore anziano della Camera, assicura che le spese dei Deputati caleranno ancora."Già dalla scorsa legislatura il M5S ha lavorato per ridurre le spese della Camera che ora, grazie soprattutto al nostro impegno, costa 270 milioni l'anno in meno. Il taglio degli affitti d'oro, dei rimborsi di viaggio o dell'assicurazione ...

I pensionati non sono la priorità - nei pensieri del M5s c'è il taglio ai Vitalizi di ex deputati e vedove : Mentre si continua a dibattere sull'innalzamento della soglia di accesso alla pensione di vecchiaia, ormai posta a 67 anni, in Parlamento il Movimento 5 Stelle comincia a parlare con insistenza della ...

Vitalizi - ecco perché il nuovo assetto degli uffici di presidenza può essere decisivo per il taglio degli assegni : Adesso la Casta trema. E non solo quella degli ex parlamentari. perché oltre all’annunciato taglio dei Vitalizi anche i super stipendi degli alti dirigenti di Camera e Senato non sono più al sicuro. E’ l’effetto del ribaltamento degli equilibri negli uffici di presidenza di Montecitorio e Palazzo Madama. Dove il Movimento 5 Stelle, da sparuta minoranza della passata legislatura, diventa ora maggioranza relativa molto vicina a quella assoluta. Da ...

Il piano del M5s per tagliare i Vitalizi : Il Movimento 5 Stelle ha voluto la presidenza della Camera "perché è lì che bisogna tagliare più vitalizi", aveva dichiarato Di Maio. Che, per portare avanti il piano, dopo aver portato Roberto Fico sullo scranno più alto di Montecitorio, punta a insediare Riccardo Fraccaro nel ruolo di questore anziano. A questo punto, ci sarebbero tutte le condizioni per far passare una delibera che sarebbe ...

Vicepresidenze "in alto mare". Il Pd ne vuole due ma M5s vuole fare il pieno per tagliare i Vitalizi : Poco dopo mezzogiorno Danilo Toninelli diffonde una nota che sa di dichiarazione di guerra: "Noi abbiamo i numeri per votare due vicepresidenti, quattro segretari e un questore". Il capogruppo M5S al Senato nei fatti avverte che i grillini possono andare avanti da soli, nella composizione degli uffici di presidenza delle Camere, nonostante la promessa fatta nei giorni scorsi di rinunciare alla poltrona del vicepresidente della Camera avendo ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 26 marzo : Il Colle : governo a giugno o voto. E Fico parte dal taglio ai Vitalizi : alchimie Il Colle dà 2 mesi di tempo. Il primo giro è per Salvini Lo schema – Dopo il voto sui vertici del Parlamento, il Quirinale conta di verificare per prima la possibilità di un esecutivo a guida “centrodestra” di Fabrizio d’Esposito L’ora dei saluti di Marco Travaglio 1)È giusto che il partito e la coalizione che hanno vinto le elezioni, cioè i 5Stelle e il centrodestra, si dividano le presidenze delle due Camere? Sì, lo ...

Di Maio : “Presidenza della Camera sarà nostra - lì ci sono più Vitalizi da tagliare” : Luigi Di Maio ribadisce l'intenzione di guadagnare la presidenza della Camera da affidare a un esponente del Movimento 5 Stelle, probabilmente Roberto Fico. La Lega punta invece al Senato con Bongiorno e Borgonzoni. Il 23 marzo le Camere si riuniranno per l'elezione dei rispettivi presidenti, ma i giochi sembrano tutt'altro che chiusi.Continua a leggere

Cosa ha detto Salvini sul taglio dei Vitalizi proposto da Di Maio : Matteo Salvini non ha raccolto l’invito di Di Maio sui tagli ai privilegi dei parlamentari. Come riferisce Il Giornale di Sicilia, parlando ieri sera a Lamezia Terme il leader della Lega ha detto che la "vera emergenza è il...

Riforma Pensioni 2018/ Assegni d’oro : la mossa di Di Maio e la ‘battaglia’ sui Vitalizi (ultime notizie) : Riforma Pensioni novità 2018, oggi 18 marzo. Le alternative per le imprese all’Ape aziendale. Tutte le novità e le ultime notizie sui principali temi previdenziali(Pubblicato il Sun, 18 Mar 2018 09:45:00 GMT)

Salvini : l'emergenza vera è il lavoro - non il taglio dei Vitalizi : "Dateci qualche giorno di tempo di tempo per dare agli italiani il governo che si meritano", spiega il leader della Lega prendendo parte a un'iniziativa per ringraziare gli elettori della Calabria, regione nella quale è stato eletto senatore

Salvini : “La priorità non è il taglio dei Vitalizi - l’emergenza è il lavoro” : Secondo Matteo Salvini la priorità del Paese non è il taglio dei vitalizi, ma il lavoro, considerato la vera emergenza. "Il taglio dei privilegi lo abbiamo già fatto in passato", afferma il leader della Lega, mostrandosi in disaccordo con il M5s di Luigi Di Maio.Continua a leggere

M5s : 'Vogliamo la presidenza della Camera per dare il via alla battaglia contro i Vitalizi' : ...le presidenze delle Camere slegando queste nomine dalla questione del governo e facendo sì che si tratti di nomi rappresentativi della volontà popolare che ha indicato nel M5S la prima forza politica ...

Salvini telefona a Di Maio : 'Tagliare Vitalizi e spese inutili' : Roma, 14 mar. , askanews, 'A nome della coalizione più votata dagli italiani ho ritenuto mio dovere telefonare a Di Maio, Martina e Grasso, per aprire un dialogo sulle presidenze delle Camere in modo ...