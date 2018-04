Violenza sessuale di gruppo in un appartamento | tre senegalesi a processo

Vicenza. Violenza sessuale sull’alunna arrestato docente : Choc a Vicenza dove un docente di 45 anni è stato arrestato per Violenza sessuale su una minorenne. L’uomo è un

Vicenza - docente arrestato : studentessa minorenne lo accusa di Violenza sessuale : La ragazza si è confidata con un'amica, poi si è rivolta alle forze dell'ordine. E per l'insegnante 45enne sono scattate le manette

Accusato di Violenza sessuale su bambine della materna - arestato un maestro a Roma : Roma , 27 mar. , askanews, Abusi sessuali sulle bambine della scuola materna dove lavorava come maestro . Con questa accusa è stato arrestato a Roma un 25enne. Il provvedimento restrittivo spiegano i ...

Violenza sessuale 16enne - prof arrestato : 15.24 Un insegnante di 40 anni della provincia di Avellino è stato arrestato per Violenza sessuale e stalking nei confronti di una 16enne, alunna dello stesso istituto in cui lui insegna. Dall'ottobre scorso, il prof avrebbe seguito in autobus la studentessa e approfittando della ressa all'interno del mezzo palpeggiava la ragazza o la guardava insistentemente causandole disagio La studentessa si è confidata con una insegnante che ha informato ...