Vinci | una rotatoria intitolata a Tolkien

Nasce una grande area di libero scambio. La riVincita dell’Africa parte dal commercio : Nei giorni in cui l’amministrazione Trump minaccia dazi per porre limiti al commercio globale e, nel cuore dell’Europa, Roma e Parigi litigano per lo sconfinamento francese a Bardonecchia, c’è un’altra parte del mondo meno sviluppata ma dal grande potenziale che prova ad unirsi per creare un’area di libero scambio tra 44 paesi, la più grande dalla nascita della Wto. Succede in Africa...

Una ragazzina di tredici anni si è tolta la vita in proVincia di Agrigento : Una ragazzina di tredici anni si è tolta la vita, impiccandosi. E' accaduto in provincia di Agrigento. Una vigilia di Pasqua funestata da una brutta notizia. Una tragedia che si è consumata nelle ...

Fulmine incendia una quercia plurisecolare in proVincia di Venezia : Fulmine incendia una quercia plurisecolare in provincia di Venezia È successo a Fossalta di Portogruaro: l'antico albero aveva un età stimata fra i 500 e i 700 anni Parole chiave: Venezia ...

'Ripartiamo! Valori - Obiettivi - Strumenti' - tre serate organizzate dal Partito Democratico della proVincia di Vicenza per una nuova fase ... : Una occasione non solo, appunto, per ripartire ma anche per ritrovarci come comunità politica. Gli incontri si concluderanno con la stesura di un documento programmatico che invieremo al Partito ...

Mondonico - una vita per il pallone. Ecco la carriera del re del “buon calcio di proVincia” : Se ne è andato il re del ‘buon calcio di provincia’. Emiliano Mondonico è morto all’età di 71 anni (leggi l’articolo). Dal 2011 lottava contro un male incurabile. Nella sua carriera tante panchine, ma le più belle sono quelle che hanno fatto la storia a Bergamo e nel Torino. Una carrellato di momenti del percorso di un grande del calcio italiano. Video AnsaLive L'articolo Mondonico, una vita per il pallone. Ecco ...

Gratta e Vinci da 500mila euro - caccia all'anonimo fortunato : l'appello del titolare della ricevitoria : Un anonimo fortunato ha vinto ben 500mila euro con un biglietto del Gratta & vinci, un "Doppia Sfida", giocato in un bar ricevitoria di Mologno, in provincia di Lucca. Il titolare dell'esercizio lo...

Camere - Guerini (Pd) : “Tocca ai Vincitori fare una proposta - accordo che hanno costruito in questi giorni non tiene” : “L’accordo che hanno costruito in questi giorni non tiene. La proposta tocca a chi ha vinto le elezioni, il Pd oggi va verso la scheda bianca”. Così il deputato dem Lorenzo Guerini, prima della riunione del gruppo Pd, in merito allo stallo sull’elezione dei presidenti di Camera e Senato, a poche ore dalle prime votazioni. L'articolo Camere, Guerini (Pd): “Tocca ai vincitori fare una proposta, accordo che hanno ...

David di Donatello 2018/ Diretta - Vincitori e premi : statuetta a Jasmine Trinca per Fortunata (62a edizione) : David di Donatello 2018, Diretta e favoriti della 62esima edizione che torna su Raiuno con la conduzione di Carlo Conti: ospiti, premi speciali e tutte le nominations.(Pubblicato il Wed, 21 Mar 2018 22:53:00 GMT)

Sofia Goggia/ Torna da Vincitrice in Italia ma pronta per nuove sfide : "Ho tempo solo per una lavatrice" : pronta per nuove sfide ma senza dimenticare il suo ultimo successo, la vittoria della Coppa del Mondo di discesa libera e la vittoria del suo primo Supergigante. Un punto di arrivo?(Pubblicato il Wed, 21 Mar 2018 11:58:00 GMT)

Elezioni 2018 - Boldrini : “Non ci sono Vincitori - non c’è nessuna maggioranza” : Boldrini (Liberi e Uguali) interviene a Carta Bianca su Rai Tre: "Non ci sono vincitori, nessuno ha la maggioranza, nemmeno alla Camera. Non mi pare che Di Maio e Salvini stiano cercando alleati, come dovrebbe avvenire in una democrazia".Continua a leggere

Il lavoro torna a crescere a macchie di leopardo. Male una proVincia su due : Sorpresa, la crisi oramai è alle nostre spalle, crescono Pil e occupati, ma nel 2017 – comunque - meno della metà delle province italiane ha visto crescere i posti di lavoro: appena 52 su 107 presentano il segno più, 18 sono praticamente ferme, le 5 sarde dopo il riordino non sono classificabili, mentre le altre 32 arretrano. Non solo, ma di queste...

Bolzano - la proVincia lancia una petizione contro i lupi : “Sono troppi e aggressivi. L’Europa ci lasci liberi di abbatterli” : L’Alto Adige dà la caccia ai lupi. Per il momento in modo virtuale, attraverso una petizione online lanciata dall’assessore provinciale all’agricoltura, Arnold Schuler, che afferma la necessità di assegnare alla provincia di Bolzano una maggiore autonomia per poter pianificare il numero di animali compatibili con il territorio. Praticamente è la richiesta di avere mano libera, contro i vincoli e le protezioni europee di cui il ...

Ruba 50mila euro di gratta e Vinci nel bar in cui lavorava - arrestata una donna : Voleva tentare la fortuna e per farlo ha trafugato gratta e vinci nel bar dove lavorava. Per questo una donna di 45 anni è stata arrestata dalla polizia: è stata incastrata dalle telecamere. Nella sua ...

VinciTORE SANREMO YOUNG/ La finalissima : la grinta di Luna Farina conquisterà il pubblico? : VINCITORE SANREMO YOUNG, chi avrà la meglio tra Luna Farina, Elena Manuele, Leonardo De Andreis e Raffaele Renda? Ecco i primi pronostici verso il trionfatore assoluto.(Pubblicato il Fri, 16 Mar 2018 21:35:00 GMT)