Vincenzo Crea | liberi di volare

(Di domenica 1 aprile 2018) Questa intervista è tratta dallo speciale Vanity Fair Uomo in edicola con Vanity Fair dal 28 marzo 2018 Ha solo 18 anni, maha già vissuto molte vite. Sullo schermo, a dieci anni ha debuttato nella fiction Distretto di Polizia, ed è stato poi il figlio ribelle di Laura Morante nel film Appartamento ad Atene e, più di recente, lo studente in un collegio svizzero ne I figli della notte di Andrea De Sica. «Ho avuto un periodo in cui pensavo tantissimo, forse troppo. Non ero felice. Oggi so quello che sono, quello che voglio fare e fare bene», sottolinea. Nonostante la saggezza, però, a lui essere definito «maturo» proprio non piace. «La gente dice “sei maturo per la tua età” e lascia intendere “sei piccolo”: così ti ha già etichettato e messo a distanza. Io, invece, vorrei essere preso sul serio». Non abbia fretta, c’è tutto il tempo. «Anche da ragazzi è difficile mantenere ...