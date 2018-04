VIDEO Volley | Semifinali Scudetto 2018 | gli highlights di gara2! Spettacolo in

DIRETTA / Civitanova Belchatow (risultato live 0-0) streaming VIDEO e tv : 1^ set (Champions league volley) : DIRETTA Civitanova Belchatow: info streaming video e tv. La Lube torna in campo per il ritorno dei play off a 12 di Champions league: Medei troverà la qualificazione in casa?.(Pubblicato il Thu, 22 Mar 2018 19:58:00 GMT)

DIRETTA / Galatasaray Novara (risultato live 2-2) info streaming VIDEO e tv : tie-break! (volley) : DIRETTA Galatasaray Novara, info streaming video e tv: orario e risultato live della partita di Champions League volley donne. Andata del Playoff 6, la Igor cerca il pass per la Final Four(Pubblicato il Wed, 21 Mar 2018 18:51:00 GMT)

DIRETTA / Galatasaray Novara (risultato live 2-1) info streaming VIDEO e tv : 4' set! (volley) : DIRETTA Galatasaray Novara, info streaming video e tv: orario e risultato live della partita di Champions League volley donne. Andata del Playoff 6, la Igor cerca il pass per la Final Four(Pubblicato il Wed, 21 Mar 2018 18:16:00 GMT)

DIRETTA / Galatasaray Novara (risultato live 1-1) info streaming VIDEO e tv : 3' set! (volley) : DIRETTA Galatasaray Novara, info streaming video e tv: orario e risultato live della partita di Champions League volley donne. Andata del Playoff 6, la Igor cerca il pass per la Final Four(Pubblicato il Wed, 21 Mar 2018 17:50:00 GMT)

Diretta/ Galatasaray Novara info streaming VIDEO e tv : Barbolini - ex e protagonista (Champions League volley) : Diretta Galatasaray Novara, info streaming video e tv: orario e risultato live della partita di Champions League volley donne. Andata del Playoff 6, la Igor cerca il pass per la Final Four(Pubblicato il Wed, 21 Mar 2018 13:50:00 GMT)

Perugia Ankara/ Info streaming VIDEO e diretta tv : orario e risultato live (Champions League - volley maschile) : diretta Perugia Halkbank Ankara, streaming video e tv: orario e risultato live. Quasi una formalità per la Sir Colussi in Champions League dopo il 3-0 esterno nella sfida di andata(Pubblicato il Wed, 21 Mar 2018 10:33:00 GMT)

Conegliano Kazan/ Info streaming VIDEO e diretta tv : orario e risultato live (Champions League volley donne) : diretta Conegliano Dinamo Kazan: Info streaming video e tv, orario e risultato live della partita di Champions League. Andata del Playoff 6 per la Imoco: contro le russe sarà durissima(Pubblicato il Wed, 21 Mar 2018 09:45:00 GMT)

Ankara Ravenna/ Info streaming VIDEO e diretta tv : orario e risultato live (Challenge Cup - volley maschile) : diretta Ankara Ravenna, Info streaming video e tv: orario e risultato live. Missione impossibile per la Bunge che, nella semifinale di Challenge Cup, deve ribaltare lo 0-3 dell'andata(Pubblicato il Wed, 21 Mar 2018 06:33:00 GMT)

Trento Chaumont/ Info streaming VIDEO e diretta tv : orario e risultato live (Champions League volley maschile) : diretta Trento Chaumont, Info streaming video e tv: orario e risultato live della partita che si gioca per il ritorno del primo turno nei Playoff 12 della Champions League di volley maschile(Pubblicato il Tue, 20 Mar 2018 10:30:00 GMT)

Ankara Verona/ Info streaming VIDEO e diretta tv : orario e risultato live (Cev Cup - volley maschile) : diretta Ankara Verona, Info streaming video e tv: orario e risultato live della semifinale di ritorno in Cev Cup. La Blu volley ha perso 3-1 all'andata e rincorre lo Ziraat Bankasi(Pubblicato il Tue, 20 Mar 2018 07:03:00 GMT)

Volley : Bruninho si allontana da Modena VIDEO : L'Azimut #Modena, come tutti i top club europei, sta iniziando in questo periodo ad organizzarsi in vista del mercato e per farsi trovare pronta davanti ai durissimi ostacoli che saranno le altre squadre italiane nella prossima stagione 201872019. Infatti, alcune di loro stiamo parlando principalmente della Lube Civitanova [Video] e della Sir Safety Perugia, sembrano gia' molto avanti in delle trattative importanti destinate a rinforzare le loro ...

Volley maschile - play off : Trento e Modena col batticuore - Perugia soffre VIDEO : I play-off di Superlega maschile di Volley sono partiti nel segno di Osmany Juantorena. Il trentaduenne cubano ha trascinato i campioni d'Italia della Lube Volley Civitanova al successo con la consueta prova da leader, oltre che per i dodici punti messi a segno. Piacenza ha cercato di tenersi aggrappata alla partita nei primi due parziali, prima di cedere di schianto nel terzo set 25-21, 25-20, 25-14. Il match di ritorno è in programma domenica ...

Beach volley - World Tour 2018 Fort Lauderdale. VIDEO Gli highlights della semifinale e le dichiarazioni di fine gara di Lupo/Nicolai : Una semifinale bellissima, emozionante, dal’esito incerto fino al tocco di seconda intenzione di Paolo Nicolai che ha decretato la vittoria finale di Paolo Nicolai e Daniele Lupo contro i brasiliani Perdo Solberg/George Wanderlei. Gli azzurri Lupo/Nicolai sono in finale nel Major Series di Fort Lauderdale e questa sera alle 19 affronteranno per il titolo la coppia statunitense Dalhausser/Lucena, che parte con i favori del pronostico. ...

Beach volley - World Tour 2018 - Fort Lauderdale. VIDEO Le dichiarazioni degli azzurri dopo il derby : Mancano circa quattro ore al quarto di finale tra Paolo Nicolai e Daniele Lupo e gli spagnoli Herrera/Gavira nel Major Series di Fort Lauderdale ma tiene ancora banco la bellissima sfida degli ottavi di finale che hanno visto di fronte le due coppie italiane ieri sera con il successo al tie break dei vice campioni olimpici. Da Fort Lauderdale ecco le dichiarazioni delle due coppie azzurre al termine del match. La sintesi giornaliera delle gare ...