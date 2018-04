Video Juventus-Milan 3-1 | highlights e gol della partita Serie A 30^ giornata

Video Gol Juventus-Milan 3-1 : Highlights e Tabellino Serie A 31-3-2018 : Risultato Finale Juventus-Milan 3-1: Cronaca e Video Gol Dybala, Bonucci, Cuadrado, Khedira 30^ Giornata Serie A 31 Marzo 2018. Finisce 3-1 il big match di questa giornata di Serie A tra la Juventus di Massimiliano Allegri ed il Milan di Gennaro Gattuso. Risultato finale decisamente ingiusto per i rossoneri che subiscono tre reti, è vero, ma sciupano almeno 3 ghiotte occasioni da gol. Alla fine ha vinto non solo la formazione più forte, ma ...

Juventus - Milan segui la diretta per blastingnews.com Video : 8 1': Fallo di Kessiè su Pjanic...Batte lo stesso...Khedira in fuorigioco SECONDO TEMPO: Dybala batte il calcio d'avvio del secondo tempo verso Pjanic SOSTITUZIONE #Juventus: Esce Lichtsteiner ed entra Douglas Costa Fanno ritorno in campo ora le due squadre! Parte subito forte il Mlan, ma è la Juventus che trova il gol in apertura con Dybala che tra le linee riceve un pallone prezioso e con il sinistro beffa con un rimbalzo ...