VIDEO Joshua vs Parker | gli highlights per il titolo mondiale dei pesi massimi

Joshua vs Parker/ Boxe info streaming VIDEO e diretta tv : orario - risultato live - vincitore (Mondiale massimi) : Joshua vs Parker info streaming video e diretta tv, risultato live del match di Boxe, in palio il Mondiale pesi massimi a Cardiff (oggi sabato 31 marzo)(Pubblicato il Sat, 31 Mar 2018 11:00:00 GMT)

Anthony Joshua : 'Tyson? Il più cattivo del pianeta - non voglio essere come lui' VIDEO : Povero Mike Tyson. Non perché sia sempre tirato in ballo quando si tratta di fare i classici paragoni con pugili successivi alla sua epoca, quello è normale. 'Iron Mike' è certamente tra i #pesi massimi più forti di sempre per potenza, aggressivita' e cattiveria agonistica. Soprattutto, era un 'personaggio' nel senso letterale del termine perché era conosciuto anche da chi non va la #boxe ed era diventato soggetto di frasi e luoghi comuni. ...

Boxe - Anthony Joshua vs Joseph Parker : orario d’inizio e diretta tv del match VIDEO : Notte di 'noble art' sabato 31 marzo al Principality Stadium di Cardiff, in Galles, teatro della sfida tra Anthony Joshua e Joseph Parker che mette in palio la cintura Mondiale unificata WBA, IBF, IBO e WBO dei #pesi massimi. Ecco perché la serata britannica assume una valenza specifica eccezionale per la grande Boxe internazionale del ventunesimo secolo [Video]. Con i due campioni salira' sul ring Giuseppe Quartarone, esperto arbitro italiano ...

Joshua vs Parker - presentazione del match dell'anno e dove vederlo in TV VIDEO : Il match dell'anno [Video]al Principality Stadium di Cardiff, in Galles. Il 31 marzo 2018, Anthony Joshua sfidera' Joseph Parker ed in palio c'è la riunificazione di ben quattro cinture iridate dei #pesi massimi. Il britannico detiene i titoli mondiali versione IBF ed IBO e quello di Super Campione WBA, il neozelandese è il campione del mondo versione WBO. Entrambi sono imbattuti. Al termine del match, la categoria regina della #boxe avra' solo ...

Joshua vs Wilder si farà : arriva la conferma di Eddie Hearn VIDEO : Tutti vogliono vederli sullo stesso ring [Video], due campioni del mondo dei #pesi massimi imbattuti e con un'altissima percentuale di vittorie per K.O nel caso di Joshua è del 100 %. Eddie Hearn, potente promoter britannico che cura gli interessi e la carriera di Anthony Joshua ha fiutato l'affare da tempo, sono ormai anni che la categoria regina della #boxe non è caratterizzata da due pugili di questo livello. I pesi massimi avevano bisogno di ...

Anthony Joshua deride Wilder : 'Tira pugni come mulini a vento' VIDEO : Cresce l'attesa per la supersfida dei pesi massimi [Video] tra Anthony Joshua e Joseph Parker, in programma a Cardiff il prossimo 31 marzo. Il vincitore uscira' dal ring con ben quattro cinture, Joshua detiene attualmente quella di campione mondiale IBF ed IBO e di Supercampione WBA; Parker è il campione iridato versione WBO. Si tratta del penultimo passo verso la riunificazione del titolo della categoria regina della #boxe. Intervistato da Sky ...

Boxe - non solo Joshua-Parker : tutti i match mondiali di marzo 2018 VIDEO : marzo 2018 è un mese certamente ricco di eventi per la #Boxe a livello mondiale, con due match-clou nella categoria dei #pesi massimi. Uno si è gia' svolto lo scorso 3 marzo ed ha visto Deontay Wilder conservare il titolo versione WBC battendo a Brooklyn il cubano Luis Ortiz per K.O alla 10^ ripresa [Video]. Il grande evento è quello del prossimo 31 marzo a Cardiff, la sfida tra due campioni del mondo come Anthony Joshua e Joseph Parker che ...

Deontay Wilder è sempre senza freni : 'Klitschko? Joshua ha battuto un vecchio' VIDEO : Dopo aver fatto parlare i pugni nella difesa del titolo mondiale dei #pesi massimi versione WBC in cui ha messo K.O Luis Ortiz [Video] in 10 round, Deontay Wilder riprende ad attaccare Anthony Joshua. Il 'grande match' tra le due star della categoria regina della #boxe potrebbe svolgersi a dicembre, stando alle dichiarazioni di Eddie Hearn che risalgono a poco meno di due mesi fa, ma secondo Wilder il potente manager di Joshua fara' di tutto per ...

Boxe - Joshua vs Wilder : il nuovo 'match del secolo' si farà a dicembre VIDEO : Per la gioia di tutti gli appassionati di #Boxe, l'ennesimo 'match del secolo' si fara' [Video]. Se, come da pronostico, Anthony Joshua e Deontay Wilder vincono i prossimi combattimenti, potrebbero ritrovarsi sullo stesso ring a dicembre del 2018. Ad annunciarlo è stato Eddie Hearn, manager di Joshua, ai microfoni di Sky Sports. Il promoter britannico non ha escluso che il grande match che porterebbe alla riunificazione del titolo dei #pesi ...

Joshua-Wilder - tutti vogliono il 'match del secolo' : il pronostico di Holyfield VIDEO : Non esiste un appassionato di #boxe al mondo che non voglia vederli di fronte sullo stesso ring, eppure tutti dovranno mordere il freno. Un combattimento tra Anthony Joshua e Deontay Wilder non è tra i programmi immediati del rispettivi manager, in particolare di Eddie Hearn [Video] che ha l'intenzione di portare in maniera graduale il suo Joshua alla riunificazione del titolo dei massimi. Pertanto, se fosse un torneo, la sfida con Wilder viene ...