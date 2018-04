VIDEO Gli highlights del Giro delle Fiandre | l’attacco di Vincenzo Nibali | la vittoria di

SPARI SULLA STRISCIA DI GAZA/ VIDEO - le accuse di Israele e gli "scudi umani" : Hamas: “Non ci arrendiamo”, Video, STRISCIA di GAZA, scontri con Israele: carri armati ad Eretz. Continua la lotta fratricida fra palestinesi e israeliani: 17 i morti fino ad ora(Pubblicato il Sun, 01 Apr 2018 16:52:00 GMT)

Google Home o Google Home Mini - quale scegliere? Ve lo diciamo con un VIDEO : Google Home e Google Home Mini sono arrivati in Italia, bello ma...quale scegliere tra i due? Esiste una certa differenza di prezzo per cui è bene conoscere le reali differenze, vi aiutiamo a fare chiarezza con questa guida.

Juventus - Bernardeschi e Alex Sandro ok - come sta Mandzukic? Gli aggiornamenti VIDEO : Per la Juve non c'è il tempo di godersi il successo ottenuto ieri sera contro il Milan perché la sfida contro il Real Madrid è gia' dietro l'angolo. I bianconeri, infatti, questa mattina, si sono ritrovati in quel di Vinovo per allenarsi in vista dei quarti di finale di Champions League. Dunque per la #Juventus è stata una Pasqua di lavoro. In vista della gara contro il Real Madrid Massimiliano Allegri ha alcuni dubbi è uno è legato alle ...

Rescaldina - palazzina crollata per fuga di gas / Ultime notizie VIDEO : ustioni gravi per una famiglia : Rescaldina, esplosione e crollo di una palazzina, quattro i feriti gravi, di cui due bambini. video Ultime notizie, uno scoppio ha fatto crollare un edificio in provincia di Milano(Pubblicato il Sun, 01 Apr 2018 16:33:00 GMT)

Deontay Wilder : 'Voglio un cadavere sul ring' VIDEO : Che Deontay Wilder sia sia letteralmente senza freni [Video] nelle sue dichiarazioni non è assolutamente una novita'. Stavolta però l'ha proprio sparata grossa, tanto da determinare l'apertura di un inchiesta a suo carico da parte della WBC, federazione della quale detiene il titolo mondiale dei #pesi massimi. Risultato: il suo immediato rinvio alla commissione disciplinare. Nel corso di un programma radiofonico, il noto Breakfast Club in onda ...

Tutte le volte in cui Harry Styles è caduto sul palco - dagli scivoloni con gli One Direction alla carriera da solista (VIDEO) : In attesa del suo ritorno in Italia, riviviamo tutti i migliori momenti in cui Harry Styles è caduto sul palco durante concerti con gli One Direction, ma anche nei recenti da solista! L'idolo della musica internazionale è solito rendersi indimenticabile sul palco, sia per il suo straordinario talento e la sua voce, che per alcuni siparietti molto divertenti, ormai ricorrenti durante i suoi concerti. Sin dai tempi con gli One Direction, ...

Berlusconi torna leader e candidabile? La 'bomba' entro luglio VIDEO : A dire il vero per alcuni non ha mai smesso di esserlo. Il fondatore di Forza Italia, anni 82 e gia' presidente del Consiglio dei Ministri per un tempo lungo addirittura più di quello in cui a governare l'Italia fu Alcide De Gasperi, potrebbe presto tornare candidabile e quindi attivo all'interno delle Istituzioni del Paese. E' una condizione che dipende dall'attuale status giudiziario del Cavaliere, ma è pur sempre una eventualita' che in ...

VIDEO Joshua vs Parker - gli highlights per il titolo mondiale dei pesi massimi : Anthony Joshua ha battuto Joseph Parker unificando i titoli dei pesi massimi WBA, WBO, IBF e IBO. Il match non è stato spettacolare come ci si attendeva. La vittoria del britannico è infatti arrivata soltanto ai punti, al termine di un incontro molto tattico e con pochi colpi degni di nota. Ecco gli highlights di Joshua vs Parker:

Giro delle Fiandre - ecco i corridori e gli orari tv VIDEO : Dire #Giro delle Fiandre è come dire muri, i maligni strappi spesso in pavè, su stradine strette e antiche, sui quali si è scritta la storia delle classiche del nord. Questa è, con la Roubaix, l'universita' delle corse del nord e questi muri sono carichi di grandi gesta sportive così come di polvere e intimo fascino. I muri del Fiandre sono pronti a raccontare una storia nuova: domenica 1° aprile il popolo del #Ciclismo si aspetta una giornata ...

E' morto Luigi De Filippo : figlio di Peppino - aveva 87 anni VIDEO : Si è spento all'eta' di 87 anni l'attore di teatro, nato a Napoli il 10 agosto del 1930, #Luigi De Filippo, discendente dalla più famosa famiglia napoletana, figlio di Peppino de Filippo Giuseppe, a sua volta fratello di Eduardo e Titina. Il padre uno dei più grandi comici Peppino de Filippo fu uno dei più grandi attori comici del teatro italiano e del cinema, scrisse commedie che interpretò con maestria e grande arte. Lo ricordiamo con Toto' ...

C'è Posta per te : figlio e nozze per una coppia - Marta frequenta Federico? VIDEO VIDEO : #Maria De Filippi ha chiuso un’edizione da record di C’è Posta per te [Video] invitando in studio tutto lo staff che lavora alla realizzazione della trasmissione. Non sono mancati i momenti emozionanti nel corso dell’ultima puntata con Gerry Scotti che non ha trattenuto le lacrime nel ricordare i genitori e la commozione di Antonino Cannavacciuolo, ospite con Carlo Cracco, nell’ascoltare le dolci parole di un figlio verso la madre che fatica a ...

Oggi gli auguri Buona Pasqua 2018 : foto - frasi ironiche - immagini e VIDEO via WhatsApp il 1 aprile : Oggi 1 aprile bisogna organizzarsi di Buona lena per fare gli auguri Buona Pasqua 2018, senza perdere nemmeno un minuto di tempo: ogni attimo è prezioso per inoltrare il proprio pensiero, magari via WhatsApp, il meglio che la piazza offre in termini di foto, frasi ironiche, immagini e video (profondi, ma anche divertenti), in modo da cogliere di sorpresa i vostri familiari ed amici. Partiamo subito col botto, e quindi dal metodo che ormai è ...

DIRETTA/ Brindisi Sassari (risultato finale 105-98) info streaming VIDEO e tv : Successo pugliese (Serie A1) : DIRETTA Brindisi Sassari, info streaming video e tv: orario e risultato live della partita. La Happy Casa è vicina alla salvezza ma non può sedersi sugli allori, la Dinamo cerca i playoff(Pubblicato il Sat, 31 Mar 2018 22:41:00 GMT)

Nel pozzo degli orrori si scava ancora VIDEO : Il pozzo degli orrori accanto all'Hotel House, dove il degrado, la prostituzione, la droga, la delinquenza la fa da padrone. Si tratta di un edificio residenziale che si trova a Porto Recanati, provincia di Macerata, costruito verso la fine degli anni sessanta: nato con scopi turistici e residenziali, ha gradualmente perso valore immobiliare ed è stato acquistato da famiglie e lavoratori in prevalenza stranieri. Purtroppo il graduale degrado ...