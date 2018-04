Verso una nuova forma di democrazia?

Accordo fra Sky e Mediaset con nuovi 'pacchetti' - Verso una pay tv tv unica? : Novità clamorosa nel mondo delle pay tv. Accordo tra Sky Italia e Mediaset: Premium sarà presente con i suoi canali del cinema e delle serie tv la sua offerta migliore in attesa che si definiscano i ...

Sky e Mediaset - accordo di Pasqua/ Si scambiano i canali - primi passi Verso una sola pay tv? : Sky e Mediaset, duplice accordo sui contenuti: le piattaforme tv a pagamento si scambiano film e serie tv, visibili dal 1 giugno sia sul satellite, sia sul digitale terrestre(Pubblicato il Fri, 30 Mar 2018 22:19:00 GMT)

Conti va Verso una nuova operazione al ginocchio : Conti va verso una nuova operazione al ginocchio Non c’è pace per Andrea Conti: il terzino del Milan, acquistato la scorsa estate dall’Atalanta, va verso un secondo intervento chirurgico al ginocchio sinistro già operato a settembre per la rottura del legamento crociato. L’esito della visita specialistica a Pittsburgh non è stato incoraggiante: il legamento non […]

Milan - calvario Conti : va Verso una nuova operazione al ginocchio : Più grave del previsto l'infortunio al ginocchio già operato a settembre per la rottura del crociato

Collezionando 2018 : Giancarlo Berardi racconta Julia - una donna nell’uniVerso a fumetti bonelliano : Il personaggio nato dall’idea di Giancarlo Berardi compie venti anni: Julia nasce in un periodo storico non felice per i fumetti seriali, ma la sua carriera la dice lunga sul seguito di lettori ed appassionati che ogni mese lo acquistano in edicola. Lo stesso autore, ospite a Lucca per Collezionando 2018 racconta la nascita dell’eroina, […]

Collezionando 2018 : Giancarlo Berardi racconta Julia - una donna nell’uniVerso a fumetti bonelliano : Il personaggio nato dall’idea di Giancarlo Berardi compie venti anni: Julia nasce in un periodo storico non felice per i fumetti seriali, ma la sua carriera la dice lunga sul seguito di lettori ed appassionati che ogni mese lo acquistano in edicola. Lo stesso autore, ospite a Lucca per Collezionando 2018 racconta la nascita dell’eroina, […]

Inter - il dopo-Sabatini : si va Verso una 'promozione' Video : Il matrimonio tra Walter Sabatini e Suning, dunque anche quello con l'#Inter, è terminato dopo meno di un anno. Alla base ci sarebbero i 'paletti' che la dirigenza cinese ha imposto sul calciomercato nerazzurro, pur possedendo ingenti risorse economiche. Nell'ultima sessione di gennaio, ad esempio, dopo aver diretto con un'abile regia i possibili arrivi di Ramires e Pastore, Sabatini si è visto bloccare le trattative dai vertici societari. ...

Piscina comunale Verso la riapertura : CREMONA - In Piscina corrente ripristinata. Dopo il blackout e la chiusura di lunedì 26 marzo, in seguito alla sospensione dell'elettricità, tutto va verso la ripresa della normalità nell'impianto ...

Pensioni - ultime novità al 27/3 : Verso una Fornero-Bis entro il 2020? Video : Le ultime novita' sulle #Pensioni ad oggi 27 marzo 2018 vedono crescere le preoccupazioni dei tecnici europei per quanto concerne la tenuta previdenziale [Video] nel nostro Paese. Una situazione che secondo gli ultimi report rischia di far emergere addirittura la possibilita' di una legge Fornero-Bis entro il 2020. La reazione della politica e dei sindacati non si è fatta però attendere, tanto che da più parti si continua a ribadire che la spesa ...

Italia : Cristante Verso una maglia da titolare con l'Argentina : Secondo quanto riporta Sky Sport , in queste ultime ore sono salite le quotazioni del centrocampista dell'Atalanta Bryan Cristante per completare la mediana dell'Italia in occasione dell'amichevole di stasera contro l'Argentina ...

Pd Verso l'astensione sia alla Camera che al Senato : ma di fatto è una posizione che aiuta Romani di Forza Italia : Astensione. Dovrebbe essere questa la posizione del Pd nelle votazioni per i presidenti di Camera e Senato al via domani in Parlamento. Una decisione che evidentemente lascia fare agli altri gruppi, ma di fatto in Senato aiuta il candidato di Forza Italia Paolo Romani, nome sul quale Silvio Berlusconi è irremovibile nonostante il no del M5s e le critiche del leghista Matteo Salvini. Ecco, in questo modo Romani verrebbe eletto con il ...

Cresce movimento #deletefacebook - scuse Zuckerberg non bastano. Verso una class action in Usa : Mentre sui social Cresce il movimento #deletefacebook, sulla scia dell'appello lanciato dal co-fondatore di Whatsapp Brian Aucton a cancellarsi da Facebook, Mark Zuckerberg esce finalmente allo ...

Turismo - nuove medaglie per la Slovenia : il successo di una destinazione attraVerso i suoi numerosi riconoscimenti : Continua il periodo d’oro della Slovenia, le cui strategie per posizionarsi stabilmente come boutique destination passano attraverso sostenibilità, cultura, eventi e business travel. Dopo il recente inserimento nella guida Best in Travel 2018 di Lonely Planet – le Alpi Giulie si sono, infatti, meritate il podio nell’ambito delle Top 10 Regioni imperdibili di quest’anno – la destinazione ha ottenuto nuovi riconoscimenti nel campo del ...

Ballando con le stelle 2018/ L’incidente di Morra e le parole di Ciacci : Verso una terza puntata scoppiettante : Ballando con le stelle 2018, anticipazioni e news: dall'incidente automobilistico di Massimiliano Morra alle dichiarazioni di Giovanni Ciacci, quasi sposo... tutti i dettagli.(Pubblicato il Thu, 22 Mar 2018 04:00:00 GMT)