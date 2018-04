ilfattoquotidiano

: Venezuela, sulla maledizione del petrolio ha vinto il ricatto della fame - reportitaliano : Venezuela, sulla maledizione del petrolio ha vinto il ricatto della fame - Cascavel47 : Venezuela, sulla maledizione del petrolio ha vinto il ricatto della fame - riccardomonet : @ninogeremicca E' pur vero, Nino, che nell'acquisto di un toner il Di Maio ha discrete possibilità di non sbagliare… -

(Di domenica 1 aprile 2018) “La storia del passato già ce l’ha insegnato che un popolo affamato fa la rivoluzion”. Questo recitava la canzone – il molto qualunquista e, a suo tempo, molto popolare inno alla “pappa con il pomodoro” – che, in anni lontani, cantata da Rita Pavone, faceva da colonna sonora allo sceneggiato televisivo “Il giornalino di Gian Burrasca”. E proprio questo è, rivoltato come un guanto, quel che ci racconta ildi oggi. Perché “rivoltato come un guanto”? Perché proprio questo è quel che si vede oggi in: un paese dove la, lungi dall’essere la molla d’una rivoluzione (o d’una controrivoluzione o d’un qualsivoglia radicale cambiamento) è al contrario il primo e più essenziale strumento di conservazione del potere costituito. E perché proprio questo – a dispettofilosofia pavon-gianburraschiana – è quel che la “storia del passato” ci ha a suo tempo insegnato; ...