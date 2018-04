Venezuela - rogo mortale in carcere polizia : 5 funzionari arrestati : Cinque funzionari di polizia sono stati arrestati in Venezuela per l'incendio nel carcere di una stazione di polizia in cui mercoledì scorso sono morte 68 persone. Tra i fermati c'è anche il vicedirettore della stazione di polizia di Valencia, dove l'incendio si è verificato. La notizia sarebbe stata data su Twitter dal procuratore capo della città che non avrebbe fornito altri dettagli.

