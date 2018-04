Valanga di immagini per Detroit Become Human al 1 aprile | dettagli sulle tecnologie

optimaitalia

(Di domenica 1 aprile 2018) Manca ormai relativamente poco all'uscita di, l'attesissimo nuovo lavoro dei ragazzi di Quantic Dream. Dopo veri e propri capolavori che trascendono il genere dei videogame, andando a insidiare la posizione delle pellicole cinematografiche, gli sviluppatori si apprestano a tornare sulla scena con quello che a tutti gli effetti si preannunciava fin dalle prime battute come un vero e proprio capolavoro. Il merito va ovviamente alla capacità di strutturare trame assolutamente complesse, capaci di cambiare in corso d'opera grazie alle “sliding doors”, con finali molto differenti tra loro a seconda delle scelte intraprese nel corso dell'avventura.Ovviamente uno dei fiori all'ochiello disarà senza alcun dubbio cosituito dall'impalcatura tecnica che sorreggerà il titolo. Non è di certo nuova a progressi tecnologici sensazionali Quantic Dream, che ...